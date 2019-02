Frickenhausen Wahrlich ein Erfolgsmodell

Frickenhausen / Pezer Swoboda

Die VR Bank Hohenneuffen-Teck mit Sitz in Frickenhausen ist ein absolutes Erfolgsmodell. Auch im vierten Jahr nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Teck blickt der Vorstand auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. „Wir sind erfolgreich“, sagt Vorstandssprecher Bruno Foldenauer, „weil wir die Herausforderungen der Digitalisierung bei gleichzeitigem Erhalt der Regionalität und der Kundennähe sehr gut meistern.“

Die Bilanzsumme hat um 27 Millionen auf 788 Millionen Euro zugelegt. Aller Voraussicht nach wird in diesem Jahr die 800-Millionen-Marke übersprungen. Die 22 845 Mitglieder dürfen sich auf eine Dividende von vier Prozent freuen. Weltweit hat Foldenauer unerfreuliche Vorzeichen ausgemacht. Die Konjunktur habe an Fahrt verloren, wozu die von den USA ausgehenden Handelskonflikte beigetragen haben. Gegen diese negativen Einflüsse konnten sich laut Foldenauer die hiesigen Unternehmen erfolgreich behaupten. „Die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK“, so Foldenauer weiter, „zeigt jedoch, dass der Aufschwung zunehmend an seine Grenzen stößt.“

Die Kundeneinlagen bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck haben 2018 um 28 Millionen auf 630 Millionen Euro zugelegt. Dies sei vor allem auf die gestiegene Sparquote der Privatanleger zurückzuführen. Wer freilich allein auf die Mehrung seines Kapitals durch Zinsen setze, wird durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bestraft. Foldenauer: „Bei den derzeitigen Renditen einer zehnjährigen Bundesanleihe verdoppelt sich das Kapital durch den fehlenden Zinseszinseffekt erst nach etwa 200 Jahren.“ Ein solides, wenn auch abgeschwächtes Wachstum verzeichnet die VR Bank im Kreditgeschäft. Für Privatkunden und Investoren in die heimische Wirtschaft hat das Geldinstitut 100 Millionen Euro an Neukrediten zur Verfügung gestellt. Die ausgegebenen Kredite erhöhten sich um 1,7 Prozent auf 518 Millionen Euro. Und unter Berücksichtigung der Gelder, die bei den Unternehmen der VR-Finanzgruppe angelegt und aufgenommen wurden, wuchs das betreute Kundenkredit- und Anlagevolumen um 44 Millionen auf 1,687 Milliarden Euro.

In ihrer Geschäftspolitik setzt die VR Bank Hohenneuffen-Teck auch auf Bewährtes: Die Geschäftsstelle lebt und das wird sie laut Foldenauer auch weiterhin. Die Nähe zu den Kunden soll ein wesentliches Merkmal der VR Bank bleiben. Aber sie wird sich verändern. Längst sei die Digitalisierung Alltag in der Gesellschaft und somit auch bei den Kunden. „Trotzdem“, so Bruno Foldenauer, „sehen wir die Zukunft nicht rein digital, aber auch nicht nur analog.“ Laut Vorstandsmitglied Thomas Krießler wurde die neue Online-Geschäftsstelle gut angenommen. Dort sind mehr als 60 Serviceaufträge online verfügbar. „Wir“, so Krießler, „folgen da dem Trend der Zeit, einfach und bequem.“ Ab Mitte März ist die VR Bank in den sozialen Medien vertreten.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das Geschäftsjahr 2018 laut Vorstand Stefan Gerlach überaus erfolgreich. „Den soliden Wachstumskurs der Vorjahre“, so Gerlach, „haben wir, wenn auch nicht ganz so flott, fortgesetzt.“ Bei der wichtigsten Einnahmequelle der Bank, dem Zinsüberschuss, hat sich die Nullzinspolitik der EZB erneut ausgewirkt. Hier gab es einen Rückgang um 5,1 Prozent auf 15,6 Millionen Euro. Die VR Bank gibt die Negativzinsen, die die EZB von Banken für Einlagen fordert, selektiv weiter. Im privaten Bereich wird sie aber weiterhin keine Negativzinsen fordern. Kompensiert werden konnte dies durch den Provisionsüberschuss, der um 5,2 Prozent auf 5,2 Millionen Euro gestiegen ist. Nach der Fusion war das Ziel jährlich 750 000 Euro einzusparen, zwischenzeitlich ist es mehr als eine Million.