Von wegen Landflucht. Die Interessenten, die gerne eine Wohnung in Glems anmieten oder kaufen wollen, stehen bei Ortsvorsteher Andreas Seiz Schlange. Wer durch Glems spaziert, der versteht schnell, warum sich die Menschen gerade hier niederlassen möchten. Der Ort steht bestens da, viele Straßen und Häuser sind frisch saniert. Erhalten haben die Gebäude dabei nicht nur eine hübsche Außenansicht, auch ihr Innenleben hat es in sich: Gedämmte Dächer und Fassaden, moderne Fenster und Türen halten die Wärme dort, wo sie gebraucht wird, um häusliche Behaglichkeit zu schaffen.

Die energetische Sanierung des Ortskerns erhielt vom Land inzwischen sogar das Attribut mustergültig. Wenn es um gelungene Beispiele für ein solches Vorhaben geht, verweisen die Fachleute regelmäßig auf den Metzinger Stadtteil. Mit zum rundum gelungen Projekt trägt auch das Glemser Nahwärmenetz bei, das in den vergangenen Jahren aufgebaut worden ist. Es gewährleistet eine nachhaltige Versorgung der Haushalte mit Wärme, hilft Privatleuten und Kommune Geld zu sparen und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz, indem der Ausstoß von Kohlendioxid reduziert wird. Herzstück des Netzes sind zwei Blockheizkraftwerke (BHKW): Jenes im Rathaus versorgt das Baugebiet Entensee, das neue Dorfgemeinschaftshaus, ein Gebäude in der Neuhauser Straße und das Rathaus selbst mit Wärme.

Das zweite BHKW ist in der Otto-Single-Halle angesiedelt, von dort aus wird der Nordosten des Dorfes mit Nahwärme versorgt. Von Juli bis Dezember 2018 verlegten die Stadtwerke Metzingen die dafür notwendigen Leitungen. Inzwischen ist das Netz erfolgreich in Betrieb gegangen. Noch ist das Projekt nicht ganz abgeschlossen, einige Restarbeiten stehen dieses Jahr noch an, wie Andreas Seiz erklärt. Dennoch denken die Gemeindeoberen bereits über den Bau eines dritten BHKWs nach, über das sich weitere Straßenzüge versorgen ließen. Das Grundstück, auf dem das Kraftwerk entstehen könnte, liegt in der Eninger Straße. Das dortige Haus mit der Nummer 27 steht seit Jahren leer, berichtet Seiz. Deshalb ist die Substanz inzwischen so schlecht, dass nur der Abriss bleibt.

Erste Interessenten

Noch sind die Bagger aber nicht bestellt. Die Stadt wird zunächst das Gespräch mit den Nachbarn suchen, um deren Wünsche und Ansichten zu hören, betont der Ortsvorsteher. Denkbar wäre, diesen Prozess im kommenden Jahr anzustoßen. Immerhin gab es bereits erste, wenngleich noch vage Anfragen, ob ein weiterer Ausbau des Nahwärmenetzes möglich sei. Von einem dritten Blockheizkraftwerk aus könnten dann etwa die Anwohner in der Eninger Straße, im Affalterweg, Imkerweg und in der Weinbergstraße mit Wärme und auch Strom versorgt werden.

Tatsächlich liefern die bestehenden BHKWs bereits so viel Strom, um damit etwa 150 Haushalte in Glems zu versorgen, wie Carmen Haberstroh, die kaufmännische Leiterin der Stadtwerke Metzingen, erklärt. Den Strom vermarkten die Stadtwerke nun auch unter einem eigenen Label. Wer Interesse hat, sein Haus in Zukunft mit Glemser Strom zu beleuchten, kann sich bei den Stadtwerken melden. Diese bieten zudem zwei Beratungstermine vor Ort an, wie Haberstroh erklärt. Dass Glems nun ein neues, modernes Nahwärmenetz besitzt, ist auch dem großen Einsatz von Ortsvorsteher Andreas Seiz zu verdanken, wie Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler am Mittwoch während der Bürgerversammlung in der Otto-Single-Halle betonte. „Ohne seine aufopferungsvolle Bereitschaft Klinken zu putzen, wäre das nicht realisiert worden.“

