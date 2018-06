Metzingen Wachsende Stadt, zunehmender Verkehr

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Wenn es nicht gelingt, etwa zehn Prozent der Autofahrer zum Umstieg auf Fahrrad, Bahn oder Bus zu bewegen, wird der Verkehr in Metzingen laut einer Prognose des Stuttgarter Ingenieurbüros Karajan bis zum Jahr 2025 spürbar ansteigen. Das zu verhindern, wird kaum möglich sein, wie Jürgen Karajan am Donnerstag den Mitgliedern des Gemeinderats erläuterte. Schon aus demografischen Gründen wird es in der Stadt enger, und auf den Straßen lauter. Die Einwohnerzahl soll in den kommenden sieben Jahren um sieben Prozent um 1600 Personen steigen. Und weil Metzingen als Wirtschafts- und Lebensstandort attraktiv ist, wird es immer mehr Berufspendler geben, schließlich sollen auch noch 4,8 Hektar Gewerbeflächen erschlossen werden. Und noch etwas bringt aller Voraussicht nach mehr Menschen in die Stadt: die größere und attraktivere Outletcity, die derzeit auf dem früheren G&V-Areal entsteht.

Das war sicher keine Botschaft, mit der der Verkehrsexperte für Partylaune im Ratsrund gesorgt hat, zumal es Bestrebungen der Stadtverwaltung gibt, den Lindenplatz für Fußgänger attraktiver zu gestalten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Autofahren in dem Bereich unlustiger wird. Wie dieser Platz zu gestalten ist, wird der Gemeinderat voraussichtlich am 12. Juli beraten, sofern es beim vorgesehenen Zeitplan bleibt, denn diesen Termin stellten einige Stadträte in Frage. Bernhard Mohr (FDP) ließ durchblicken, mehr Zeit zu benötigen. Das müsse man zuvor mit den Einwohnern besprechen, sagte Peter Rogosch (FWV), „wir müssen das Ohr an die Bürger bringen“, bekräftigte auch Holger Weiblen (CDU).

Die Räte wollen deswegen mehr Zeit, weil das Gutachten ein neues Verkehrskonzept begleiten soll. Und genau das möchten Teile des Gemeinderats vor einem Beschluss ausführlich erörtern. Interfraktionell und in Gesprächen mit den Einwohnern. Beispielsweise könnte die Wilhelmstraße entlastet werden, würde der Lindenplatz baulich so verändert, dass für Autofahrer dieser Bereich unattraktiv würde. Wie das aussehen könnte, wurde am Donnerstag noch nicht detailliert erörtert. Beispielsweise könnte die Stuttgarter Straße dicht gemacht werden, so Jürgen Karajan. Denkbar aus Sicht von Susanne Bernauer (Grüne) wären auch überlange Rotphasen. Fakt allerdings ist: Je weniger Autos am Lindenplatz vorbei fahren, desto mehr schleichen sich durchs Wohngebiet Haugenrain. Robert Schmid (FWV) warnte genau davor. Eine durch die Outletcity und den funktionierenden Einzelhandel gegenüber anderen Kommunen aufgewertete Innenstadt ziehe Verkehr an, sagte er, „aber das darf nicht zu Lasten der Wohngebiete gehen.“

Nun haben sich Stadträte und vor allem Haugenrain-Anwohner schon vor Monaten dagegen ausgesprochen, dass eine der Haugenrain-Verkehrsadern, die Sannentalstraße, für Durchgangsverkehr unzugänglich gemacht wird. Das brächte zwar Ruhe ins Wohngebiet, würde aber den Anwohnern den einen oder anderen Umweg abverlangen, denn wo Fremde baulich bedingt nicht rein dürfen, kommen auch Anwohner nicht durch.

Möglicherweise könnte aber ein dynamisches Parkleitsystem die Situation mildern. Verkehr aus Stuttgart kommend (B 312) wird von dem System beispielsweise zum Maienwaldknoten und von dort in ein Parkhaus in der Eichbergstraße geschickt. Dort landen alle Autos, die aus einer der Hauptrichtungen der Outlets wegen nach Metzingen kommen. Das Dynamische daran: Die Navihersteller sind bereits informiert, zudem soll es schon bald eine App geben, die den Verkehrsteilnehmern den aktuellen Stand der freien Parkplätze anzeigt und sie dorthin lotst.

Dass in der Noyon-Allee, Nordtangente und der Nürtinger Straße der Verkehr zunimmt, wird kaum ein Planer verhindern können: Das, so Karajan, liegt an der Nachverdichtung. Mehr Wohnhäuser, mehr Einwohner, mehr Autos. Diese Formel ist einfach, weswegen Metzingens OB Dr. Ulrich Fiedler manche Probleme als hausgemacht sieht: „Jeder muss sich an die eigene Nase fassen“, sagte er angesichts der Tatsache, dass viele Metzinger selbst für kurze Fahrten den eigenen Wagen nehmen. Ein Stadtbusverkehr, wie ihn Peter Reiff (FDP) fordert, könne zur Lösung beitragen. Aber noch gilt es, Verträge bestehender Bus-Konzessionäre einzuhalten. Ob sich ab 2023 die Buslinien neu ordnen lassen und diese mehr Wohnquartiere häufiger anfahren, ist auch dann eine Sache von Angebot und Nachfrage.