Metzingen Vorhang auf für die Designer

Metzingen / Regine Lotterer

Ein Schuljahr lang haben 17 junge Frauen an ihrem Meisterstück gearbeitet. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren sie heute einer sechsköpfigen Jury, die den drei besten Entwürfen zudem einen Preis zuerkennen wird. Der Abend ist für die Absolventinnen des dreijährigen Berufskollegs „Mode und Design“ der Gewerblichen Schule Metzingen Höhepunkt und Abschluss eines Ausbildungsganges, der ihnen einiges abverlangt hat. Zugleich soll ihnen die Schau erste Türen in die Arbeitswelt öffnen, schließlich sitzen im Publikum zahlreiche Männer und Frauen aus der Modebranche. „Unsere Schüler werden so ausgebildet, dass sie tatsächlich in der Industrie Fuß fassen können“, erklärt Barbara Spannagel, Modedesignerin und Fachlehrerin für Modeillustration und Gestaltung. Sie hat die Schülerinnen gemeinsam mit ihren Kolleginnen Birgit Haug und Heike Renz-Gonser auf die Modenschau vorbereitet.

Alles, was die Zuschauer während der Präsentation sehen, haben die Schülerinnen selbst entworfen, einschließlich der Frisuren und des Make-ups der Models. „In jeder Kollektion steckt wahnsinnig viel Herzblut“, weiß Barbara Spannagel. Von der Idee bis zur fertigen Kollektion müssen die Schülerinnen tatsächlich einen langen Weg zurücklegen. Die erforderlichen Arbeiten orientieren sich dabei an dem, was in der Modebranche üblicherweise von einem Designer verlangt wird.

Wenn die jungen Frauen ihre Kollektion Stück um Stück entwerfen, entwickeln sie ihren ganz eigenen Stil. Das ist auch Ziel der Ausbildung, wie Heike Renz-Gonser erklärt: „Ohne Individualität kann der Designer nichts Eigenes schaffen.“ Während der Arbeit an der Kollektion, sagt Renz-Gonser, „entsteht etwas Neues, etwas, das vorher nicht da war.“ Um ihre Ideen zu realisieren, befassen sich die Designschüler auch mit neuen Stoffen und Techniken. Um auf diesem Gebiet optimale Ergebnisse zu erzielen, kooperieren die Metzinger auch mit Hochschulen, an denen sie experimentieren können. Nina Lehmann hat für ihre Abschlusskollektion beispielsweise Stoffe mit Transferfolie bedruckt. Nach zahlreichen Versuchen hat sie schließlich ein Ergebnis erzielt, das auch ihre Lehrerinnen beeindruckt. Für ihre Kollektion ließ sie sich von der Sonne inspirieren, entsprechend sind ihre Entwürfe in Rot- und Gelbtönen gehalten.

Studium kann sich anschließen

Neueste Materialien hat auch Valerie Kemter verarbeitet, was sie immer wieder vor Herausforderungen stellte, wie sie erzählt. Auch sie musste ausprobieren und im Zweifelsfall einen neuen Weg einschlagen, um ans Ziel zu gelangen. Auf diese Weise lernen die Schülerinnen ganz nebenbei, mit welchen unterschiedlichen Maschinen und Techniken Stoffe verarbeitet werden können, sagt Heike Renz-Gonser. Fachwissen, das ein angehender Designer braucht, wenn er eine Kollektion entwerfen will, die Trends aufgreift, aber zugleich für die industrielle Produktion taugt. Wer hier sattelfest werden möchte, kann in Metzingen parallel zur ­Designausbildung einen Abschluss als Modeschneider erwerben: „Da wird viel Know-how vermittelt“, betont Renz-Gonser. Interessenten, die sich für das dreijährige Berufskolleg „Mode und Design“ bewerben möchten, brauchen die Mittlere Reife. Außerdem müssen sie eine Mappe mit zehn Zeichnungen einreichen, um ihre künstlerische Begabung nachzuweisen. Wer ehrgeizig genug ist, kann während der Ausbildung auch die Fachhochschulreife erwerben. Die Ausbildung stellt also einige Anforderungen an die Schüler, dafür haben die Absolventen aber gute Chancen, eine Stelle zu finden, sagt Barbara Spannagel: „Es ist bekannt, dass wir auf Qualität setzen.“ Wer sich darauf einlässt, der fühlt sich an der Schule gut aufgehoben, wie Valerie Kemter sagt: „Ich bin in den drei Jahren gereift. Schade, dass es schon vorbei ist.“