Benefizlauf Voranmeldungen auf Rekordniveau

Mit einer Rekordzahl von 750 Voranmeldungen wird die 13. Auflage des traditionellen Benefizlaufes „Steps for Life“ am Sonntag, 17. Juni, an den Start gehen. Es sind sicherlich viele Faktoren, die so viele Läufer veranlasst, auf die Alb nach Würtingen zu kommen. Für viele Teilnehmer geht es zum einen um die sportliche Herausforderung, um gelaufene Zeiten und Kilometer. Aber bei allem Kräftemessen und Fighten um Sekunden und Pokale steht bei diesem Lauf vor allem eines im Mittelpunkt: die gemeinschaftliche Leistung aller Starter, denn es sollen so viel wie möglich Kilometer erlaufen werden.

Jeder absolvierte Kilometer wird von den sieben Hauptsponsoren in diesem Jahr mit insgesamt drei Euro vergütet. Die Gesamtsumme fließt in das Jahresprojekt des Vereins „HiP“ (Helfen in Partnerschaft). In einer schwer zugänglichen Bergregion Nepals wird ein Wohnheim für Waisenkinder gebaut. Viele Waisen leben auf der Straße oder werden als Arbeitssklaven missbraucht. Andere werden in Nachbarländer verschleppt und zur Prostitution gezwungen.

Und genau für diesen guten Zweck werden sich Jung und Alt, mal schnell und mal langsam auf den Strecken von einem Kilometer (Kids Race) oder vier, acht oder 15 Kilometer einsetzen. Für die Organisation sind wiederum der SV Würtingen und die zahlreichen Teams rund um Starterzelt, Technik, Streckenposten, Küche und Grill, Kinderbetreuung und vieles mehr zuständig. Von Würtingen bis nach Nepal sind es rund 6500 Kilometer. Ob diese Distanz am kommenden Sonntag rund um Würtingen mit vereinten Kräften überwunden wird? Zeigen wird sich das spätestens bei der Siegerehrung gegen 13.30 Uhr. An den Start gehen die jüngsten Teilnehmer bereits um 9.30 Uhr. Vor-Ort-Anmeldungen sind bis eine Stunde vor Start möglich. Weitere Infos zu den Strecken und zum Zeitplan, unter www.sv-wuertingen.de.