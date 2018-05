Glems Von saurem Essig und sanftem Mähen

Glems / Michael Koch

Mancher hat in seinem Keller noch Most lagern, der den Zenit des guten Geschmacks schon überschritten hat. Was tun damit? Wegschütten oder, wenigstens verdünnt, doch noch verzweifelt versuchen, ihn zu genießen? Im Obstbaumuseum Glems bekamen Interessierte im Rahmen der Biosphärenwoche nun eine weitere Alternative aufgezeigt: Aus altem Most macht man Essig.

Streuobstpädagoge Frank Höwner von der Reutlinger Essigmanufaktur weihte die Hobbyobstbauern in einem Abendseminar mit dem Titel „Saures für die Sinne“ in die Geheimnisse der Essig-Produktion ein. Die Kurzformel: Most bleibt so lange stehen, bis der Alkohol vergärt ist, heraus kommt Essig. Wie man diesen Prozess beschleunigen oder wie man vor allem auch den Geschmack des Endprodukts beeinflussen kann, das wiederum ist eine eigene Wissenschaft, wie die zwölf Kursteilnehmer alsbald eingestehen mussten. „Man braucht auf jeden Fall Geduld“, zog Willy Müller, Vorsitzender des Fördervereins Obstbaummuseum, für sich ein Fazit. Zwei bis drei Monate müsse man den Most schon stehen lassen, Profis wie Frank Höwner warten sogar bis zu einem Jahr. Und dann wird experimentiert, „mit allem, was der Garten so hergibt“, sagt Müller und zielt damit auf die verschiedenen Zutaten ab, die man dem Essig als Geschmacksbeigabe zuführt. Grundsätzlich eignen sich alle Obstsorten für die Essigproduktion, als Probe tischt Müller einen Apfel-Kirsch-Essig und einen speziellen Apfel-Essig auf. Letzter wird als „die schwäbische Antwort auf Balsamico“ bezeichnet und schmeckt dem auf Weinbasis hergestellten Original tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.

Essig als Genussmittel ist das eine, nicht zu unterschätzen sind aber auch seine Einsatzmöglichkeiten als Hausmittelchen. Essig soll zum Beispiel bei Muskelkrämpfen sehr schnell krampflösend wirken oder auch einen übersäuerten Magen, wie er sehr gerne von Mahlzeiten mit viel Fleisch und Weißmehl entsteht, wieder auf Vordermann bringen.

Egal wie, unterm Strich geht es darum, aus den Streuobstwiesen und der mit ihnen verbundenen Arbeit eine Wertschöpfung zu ziehen, eventuell eben auch durch Essig. Im Obstbaumuseum wird es deswegen in Kürze auch den ersten eigenen Essig zu kaufen geben.

Bis es zur Verarbeitung von Obst überhaupt kommen kann, müssen Wiesen und Bäume aber gepflegt werden. Wie man das mit einer Sense macht, wie sie im einen oder anderen Keller vielleicht direkt neben dem alten Most steht, wurde in Glems in einem weiteren Seminar gezeigt. Eine Lehre von Sensen-Fachmann Thomas Mautner-Hipp aus Lichtenstein: „Die Sense muss zum Körper passen.“ So ist zum Beispiel der richtige Abstand der Griffe für einen guten und bequemen Halt sehr wichtig.

Die passendste Sense schneidet allerdings nicht, wenn die Dangel nicht ideal geformt ist. Das Schneideblatt muss zur Spitze hin von Hand so bearbeitet (gedangelt) werden, bis es so dünn ist, dass es sich mit dem Fingernagel hin- und herdrücken lässt. Dann gleitet die Sense fast widerstandslos durch das, im Idealfall, feuchte Gras. „Für Profis“, so erzählt Willy Müller, „ist das Mähen mit einer Sense richtiggehend erholsam.“

Dafür gilt es aber noch einen weiteren Aspekt zu beachten: den Vorschub. Wer meint, mit einer 180-Grad-Drehung gleich einen halben Meter dicken Streifen Gras abschneiden zu können, der wird sich sofort verharken und sehr schnell die Lust verlieren. Vier Zentimeter – mehr sollte man sich mit einem Sensenhieb nicht vornehmen. Folglich benötigt man für das Sensen ein Vielfaches der Zeit im Vergleich zum herkömmlichen Rasenmäher, dafür ist die Handarbeit aber auch naturnaher und trägt so zum Erhalt der Artenvielfalt bei.