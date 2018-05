Die Woche Peter Kiedaisch über den falschen Präsidenten Von Kleinen und Großen

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Wer tolerant ist in diesen Dingen, mag eine andere Meinung dazu haben. Doch einem Despoten die Hand zu schütteln und ihm ein Trikot zu überreichen mit den Worten „für meinen verehrten Präsidenten“, ist an sich schon ein schauderhafter Vorgang, der im Falle des für die deutsche Nationalmannschaft kickenden Ilkay Gündogan noch nicht mal durch Dummheit im Amte verharmlost werden könnte. Er ist wohl eher berechnend als schwachsinnig und sucht in einem von Korruption geschüttelten Land schlicht und einfach Erdogans starke Schulter zum Anlehnen. Auf dass seine Investitionsvorhaben im Land seiner Väter gut gedeihen. Wer indes nicht tolerant ist in diesen Dingen, findet in diesem Verhalten einen bunten Strauß an Verfehlungen. Charakterschwäche darf man dem Berufsfußballspieler getrost unterstellen. Er, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, dort sämtliche Annehmlichkeiten einer durch Meinungsfreiheit und demokratische Werte geprägten Gesellschaft genossen hat, darf so etwas nicht tun. Und wenn es jetzt heißt, solche Spieler sollten für die Weltmeisterschaft gar nicht berücksichtigt werden, ist das möglicherweise eine Reaktion der Ewiggestrigen. In dem Fall haben sie allerdings recht, und die Zeiten, da Sport und Politik nichts miteinander zu tun hatten, sind lange vorbei, falls es sie überhaupt jemals gab. Muhammad Ali, der damals noch Cassius Clay hieß, und mindestens unter den Sportlern der Größte war, hat wegen der Weigerung, in einen Krieg gegen Nordvietnam zu ziehen, seine Boxlizenz verloren und eine Gefängnisstrafe riskiert. So sieht Charakterstärke aus. In einem ganz anderen Zusammenhang hat am Donnerstagabend die Metzinger Grünen-Stadträtin Cornelia Grantz-Hild auf Korrelationen zwischen lokalem Handeln und globalem Wirken hingewiesen. Weil nämlich das Kombibad auf dem Bongertwasen gebaut wird, dort aber ökologisch wertvolle Wiesen dem Klimawandel die Stirn bieten sollten. Sicher ist es um jede Obstbaumwiese schade, aber kann man das vergleichen? Das Bad und das Klima? Was man ganz bestimmt nicht vergleichen kann, ist Ilkay Gündogan und Muhammad Ali. Der eine ist eine auf lange Sicht unbedeutende Randfigur des Sports. Der andere ist der Größte, nein, der Doppelgrößte, wie er von sich behauptete: Er hat seine Gegner nicht nur ausgeknockt, sondern auch die Runde ihres Zubodentaumelns vorausgesagt.