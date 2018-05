Metzingen Von einer rastlosen Jugend

Metzingen / Von Nicole Wieden

Ein später Freitagabend, die Straßen schon weitestgehend verlassen, kein Outlet-Kunde mehr in Sicht. Einzig die überquellenden Mülleimer mit den verstreuten Fastfood-Verpackungen und Pappbechern vermögen das friedliche Stadtbild zu stören. Unweit entfernt hat sich eine Gruppe Jugendlicher niedergelassen. Dass Cheeseburger und Fritten nicht nur von Teenagern goutiert werden, rückt bei diesem Anblick schnell in den Hintergrund.

„Ich war überrascht, als einer der Jugendlichen mir zu verstehen gegeben hat, dass das gar nicht ihr Müll sei,“ erzählt Günter Hoch. „Aber wenn an einem Freitagabend die Mülleimer vollgestopft sind, stellen die Leute tatsächlich ihren Abfall einfach daneben ab. Das gilt nicht nur für die Jugendlichen.“

In lauen Nächten unterwegs

Dass Günter Hoch überhaupt mit einem der jungen Menschen ins Gespräch kommt, die sich spät abends mit ihren Freunden durch die Stadt treiben lassen, liegt an seiner Rolle als sogenannter Nachtwanderer. An lauen Frühlings- und Sommerabenden ist er gemeinsam mit anderen freiwilligen Spaziergängern unterwegs und macht Halt an beliebten Treffpunkten der Metzinger Jugend.

Eine feste Strecke gibt es nicht, man streift vielmehr umher und weiß aus Erfahrung, an welchen Ecken sich ein Abstecher lohnen könnte: „Vor ein paar Wochen war der Rewe noch ein beliebter Treffpunkt. Aber momentan findet man dort niemanden mehr“, berichtet Patrick Differt von der Mobilen Jugend. „Dann zieht man den Jugendlichen einfach hinterher; irgendwo trifft man sich dann schon.“

Während Differt und seine Kollegin Katharina Huber sich als Streetworker beruflich mit den Jugendlichen beschäftigen, handelt es sich bei den Nachtwanderern um Ehrenamtliche.

Zwar koordinieren und betreuen die beiden das Projekt, auf die Straße aber gehen die Freiwilligen: „Dass die Wanderer sich ohne irgendeine Vergütung Zeit nehmen, rechnen die Jugendlichen ihnen hoch an“, weiß Differt.

Als Treffpunkt zweifelhaften Rufes gilt derzeit das Martinsgemeindehaus. Hier wurden vor allem um die Osterzeit Reste nächtlicher Trinkgelage sichtbar. Und dennoch dürfe man sich nicht der Vorstellung hingeben, es handle sich bei den Jugendlichen allesamt um Sozialfälle. „Die Hintergründe der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich, da wird man abends auch Gymnasiasten antreffen,“ berichtet Eva Treimer, die seit fünf Jahren als Nachtwanderin aktiv ist.

Als Störfaktor empfunden

Was die Jugendlichen trotz ihrer Unterschiede eint, ist der Wunsch nach einem Ort, an dem sie gemeinsame Zeit verbringen können, ohne dabei als Störfaktor zu gelten: „Ein Erwachsener fühlt sich auch nicht in jeder Kneipe wohl; man hat ja persönliche Vorlieben und versteht sich auch nicht mit jedem“, bemerkt Differt.

Was also tun, wenn das Jugendhaus nicht so recht gefallen mag, Verabredungen in Bars oder Restaurants aber den Geldbeutel strapazieren? „Ein junger Mann hat mir einmal gesagt, dass er nur fünf Häuser weiter wohnt,“ erzählt Hoch. „Die Straße vor der Tür ist sozusagen sein Vorgarten, dort trifft er seine Freunde.“

Und hier nun tut sich das Problem auf: An nahezu jedem öffentlichen Platz fühle sich jemand durch die Anwesenheit der Jugendlichen gestört.

Ihr größtes Anliegen, so hören es die Nachtwanderer auf ihren Rundgängen immer wieder, sei demnach ein Treffpunkt, von dem sie nicht immer wieder des Platzes verwiesen würden. Überhaupt erlebten diese Jugendlichen Erwachsene häufig negativ: „Sie werden eigentlich immer nur dann angesprochen, wenn sie stören,“ so Differt. Auf diese Weise entstehe ein latentes Spannungsverhältnis.

Eben solche Dynamiken zu unterbrechen, ist das Bestreben der Nachtwanderer. Ausgestattet mit einem Handy, einer Taschenlampe und einer Weste mit dem Schriftzug „Nachtwanderer Metzingen“, sind sie in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen unterwegs: „Es geht nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Wir wollen einfach ins Gespräch kommen“, so Treimer.

Im Gegensatz zu Ordnungskräften oder Sozialarbeitern greifen die Ehrenamtlichen in keiner Weise ein. Erscheint beispielsweise einer der Jugendlichen dem Alkohol besonders zugeneigt, so kommt dies zur Sprache.

Die Nachtwanderer distanzieren sich aber bewusst davon, darüber hinaus Maßnahmen zu ergreifen. „Bei uns geht es um das offene Ohr“, so Hoch. „In einer Gemeinderatssitzung werden sie diese jungen Menschen nämlich nicht antreffen. Wie sonst können wir erfahren, was die jungen Leute beschäftigt?“