Wein: Lese-Woche Von der Rebe ins Glas – Die Herstellung von Wein

Die Herstellung von Wein ist eine uralte Kulturtechnik. Zwar haben sich im Laufe der Jahrtausende immer weiter verfeinerte Produktionsschritte etabliert, doch funktioniert die Verwandlung der reifen Trauben in Wein, grundsätzlich heute noch so wie damals:

Die Ernte:

Die Traubenlese, wie jetzt in Metzingen, beginnt meist im frühen Herbst. Wo möglich werden Erntemaschinen eingesetzt. Trotzdem schwören manche Winzer auf eine Weinlese von Hand, da schon im Hang eine konsequente Selektion der Trauben vorgenommen werden kann: Faule Beeren werden aussortiert, hochwertige Trauben von den durchschnittlichen getrennt.

Maischen:

Einmal abgeerntet, werden die reifen Trauben maschinell von ihrem Stielgerüst getrennt. Anschließend werden sie zerdrückt, dabei entsteht die sogenannte Maische. Bei einigen roten Rebsorten werden die Stiele erst später aus der Maische entfernt, damit die in ihnen enthaltenen Gerbstoffe, die sogenannten Tannine, in die Maische gelangen.

Fermentieren:

Diese Maische ruht nun und beginnt zu gären. Dabei werden Stoffe, welche die Farbe und den Geschmack des Weines beeinflussen, freigesetzt. Weiße Traubenmaische benötigt grundsätzlich eine kürzere Standzeit, bevor sie gepresst wird. Presst man rote Maische sofort ab, ohne sie vorher stehen zu lassen, erhält man Weißherbst oder Roséwein.

Pressen:

Im nächsten Schritt wird die Maische in einer Weinpresse, der sogenannten Kelter, ausgepresst. Die festen Traubenrückstände, auch Treber oder Trester genannt, werden dabei vom süßen Traubensaft getrennt.

Filtern:

Handelt es sich um Weißwein, wird der Most vor der Gärung zusätzlich geklärt. Zur Anwendung können drei Verfahren kommen: Sedimentation, Zentrifugation oder der Einsatz eines Trubfilters.

Reifen:

Die Weine lagern anschließend in Fässern oder Tanks. Da die im Most enthaltenen Hefen oft nicht für eine vollständige Gärung ausreichen, werden mitunter Reinzuchthefen zugesetzt. Auf diese erste Gärung folgt in der Regel die malolaktische Gärung, auch biologischer Säureabbau genannt. Hierbei sorgen Milchsäurebakterien für eine veränderte Struktur des Weines.

Lagern:

Weißweine verweilen oft nur kurz im Keller, Rotweine bleiben hingegen länger in Fass oder Tank, bevor sie abgefüllt werden. Damit der Wein wieder zur Ruhe kommen kann, bleiben die Flaschen zumeist noch eine Zeit lang gelagert, bevor sie in den Verkauf kommen.

Der Genuss:

Einfache Weine sollten bald getrunken werden. Hochwertigere Weine dürfen deutlich länger gelagert werden, da sie dadurch erst an Qualität und Geschmack gewinnen. Insbesondere komplexe Rotweine und säurebetonte Weißweine, wie beispielsweise Riesling, brauchen oft einige Jahre, bis ihre Aromen harmonisch hervortreten.

