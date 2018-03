Hülben Vom Wasserfall zum Minigolf

Hülben / Von Michael Koch

Charlotte Mutschler und ihre Tochter Nadine Schmid öffnen morgen im Freizeitgelände Rietenlau das zum Minigolfplatz gehörende „Minigolf-Stüble Hülben“, wie die offizielle Bezeichnung lautet. Fast ein Jahr lang war es geschlossen, der Minigolfplatz dementsprechend nicht bespielbar. Das soll nun wieder alles anders werden.

Die beiden Damen haben durchaus Erfahrung in der Gastronomie, betrieb Charlotte Mutschler in den vergangenen fünf Jahren doch die Wasserfallhütte, Nadine Schmid war im Hotel Graf Eberhard in Bad Urach eingebunden, kümmert sich jetzt auch um die Buchhaltung des kleinen Familienunternehmens.

Das startet am Ostersonntag zunächst mit dem Betrieb der Hütte. Die ist samt der Küche frisch herausgeputzt, etliches ist gar komplett neu. 40 Personen finden hier Platz, zusätzlich gibt es einen separaten Wintergarten für Raucher. Bei schönem Wetter finden auf der sonnigen Terrasse, am Waldrand gelegen, weitere 60 Besucher Platz.

Im Angebot gibt es zunächst eine kleine Karte mit typischen Ausflugsgerichten. Schnitzel, Pommes, Maultaschen, Eis, Kaffee und Kuchen werden regelmäßig angeboten. Dazu gibt es wöchentlich eine Spezialität, um den Gästen auch etwas Abwechslung zu bieten.

Neues Konzept

Nach der anstrengenden Anfangsphase schweben Nadine Schmid weitere Projekte vor: ein Brunch zum Beispiel oder ein Grillbüfett sowie spezielle Angebote für Kindergeburtstage, Familien-, Vereins oder Firmenfeiern etwa. „Wir verfolgen damit ein komplett neues Konzept im Vergleich zur früheren Pächterin“, verdeutlicht Nadine Schmid. Stark setzen möchte die beiden Damen auch auf Ausflügler und Familien als Gäste. Das Freizeitgelände in Hülben mit Sportplatz, Spielplatz und durchführendem Radweg eigne sich besonders für diese Zielgruppen als Ausflugsziel.

Zu Beginn noch nicht intakt sind allerdings die Minigolfbahnen. Sie sind derzeit noch nicht bespielbar, werden aber im Laufe des Aprils von einer Spezialfirma zunächst abgefräst und dann gleich zwei Mal neu beschichtet. Auch die Hindernisse werden hergerichtet und die Grünanlagen neu gepflanzt. Ab dem 1. Mai sollen dann auch die Golfer auf den 18 Betonbahnen zu ihrem Vergnügen kommen können, Schläger, Bälle und die beiden Pächterinnen warten nur noch auf die Besucher.