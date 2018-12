Metzingen Voller Einsatz für freie Straßen

Metzingen / swp

Auch nach einem der heißesten Sommer der letzten Jahre oder gar Jahrzehnte kommt der Winter. Was sich mancher vor einigen Wochen noch gar nicht so recht vorstellen konnte, wird jetzt von Tag zu Tag deutlicher. Der erste Schnee des Jahres ist nun bis ins Ermstal hinab gefallen.

Sinkende Temperaturen um den Gefrierpunkt und der erste Schnee – das bedeutet beim Metzinger Baubetriebshof vor allem eines: Der Winterdienst steht wieder an. Wer jedoch glaubt, der Winterdienst beschäftigt die Mitarbeiter nur in den Wintermonaten, der irrt gewaltig. Bereits im Sommer laufen die Vorbereitungen an, damit im Winter die Straßen- und Wegeräumung genauso wie das Streuen bestmöglich funktionieren. Der Aufwand, der dahintersteckt, ist zwar oftmals nicht sichtbar, aber deswegen nicht weniger groß. So muss zunächst die gesamte Fahrzeugflotte – dazu gehören mehrere große Räum- und Streufahrzeuge sowie kleinere Schmalspurfahrzeuge – überprüft werden. Ist irgendetwas an den Fahrzeugen kaputt, wird es selbstverständlich schnellstmöglich repariert. Um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Fahrzeuge störungsfrei laufen, wird im Anschluss an den Rundum-Check ein Testlauf gemacht. „Sicher ist schließlich sicher. Im Ernstfall muss alles laufen“, so Timo Steinert, stellvertretender Leiter des Baubetriebshofs.

Auch die Beschaffung von Streusalz muss frühzeitig organisiert werden. Auf den Metzinger Straßen und Wegen kommen zwei unterschiedliche Salzsorten zum Einsatz. Zum einen das Streusalz, das bereits seit über 100 Jahren gegen Schnee und Glätte verwendet wird. Zum anderen wird ein Feuchtsalz, auch Sohlesalz genannt, verwendet. Das Sohlesalz haftet durch seine Feuchtigkeit besser auf dem Straßenbelag, da es zum Beispiel nicht durch Wind von der Fahrbahn geweht wird. Dadurch wirkt es besser und man braucht im Vergleich deutlich weniger Salz.

Wenn es dann schneit, kommt es auch darauf an, dass jeder Mitarbeiter genau weiß, was zu tun ist. Deswegen werden im Vorfeld die Besetzungen der Fahrzeuge und die Handkolonnen akribisch durchgeplant. Auch die Strecken werden genauestens aktualisiert und auf Neuerungen oder Baustellen überprüft. Nur so lässt sich sicherstellen, dass zum Beispiel auch die neue Fußgänger- und Fahrradbrücke beim Kaufland, die erst im Sommer eingerichtet worden ist, beim Winterdienst nicht in Vergessenheit gerät.

Doch woher wissen die Mitarbeiter, ob überhaupt geräumt und gestreut werden muss? „Dafür fährt im Winter jeden Morgen um 3 Uhr eine Kollegin oder ein Kollege raus und guckt, ob es glatt ist“, erklärt Steinert. Wenn es glatt ist, kriegen die anderen Bescheid und starten direkt ihren Einsatz. Insgesamt sind mehr als 30 Mitarbeiter im Dienst, damit die Straßen in Metzingen, Neugreuth, Neuhausen und Glems auch im Winter möglichst sicher sowie befahr- und begehbar sind.

Zusätzliche Kollegen für den Winterdienst gibt es nicht. „Wenn das Wetter auf Winter stellt, sind wir alle im Einsatz. Auch die Kollegen vom Obstbau packen mit an“, weiß auch Ursula Scheu vom Baubetriebshof.

Besonders bei kräftigem Schneefall kann der Winterdienst nicht überall gleichzeitig sein. Darum müssen klare Prioritäten gesetzt werden. Das bedeutet in der Praxis, dass zuerst Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen geräumt werden. Auch besonders gefährliche Straßen, Buslinien, Feuerwehrzufahrten und Hauptverkehrsstraßen gehören zu den Top-Prioritäten. Danach kommen Wohnsammelstraßen, Zufahrten zu öffentlichen Einrichtungen und Straßen mit einem starken Gefälle von mindestens sieben Prozent. Reine Wohn- und sonstige Straßen werden nur bei extrem winterlichen Wetterverhältnissen geräumt und auch dann nur, nachdem die anderen beiden Kategorien abgearbeitet sind. Schneller geht es in jedem Fall, wenn für die Räum- und Streufahrzeuge genug Platz zum Durchfahren freigelassen wird. Mit einer Breite von bis zu 3,50 Metern sind Schneepflüge immerhin so breit wie zwei nebeneinanderstehende Autos.

Beim Baubetriebshof steht aber auch in den Wintermonaten nicht nur Räumen und Streuen auf dem Programm. Auch viele andere Aufgaben gilt es zu erledigen. Ein Großteil der Veranstaltungen in der Stadt, wie etwa die Weihnachtsmärkte, wäre ohne die Mitarbeiter vom Baubetriebshof gar nicht denkbar.