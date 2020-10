Die wichtigsten Zahlen des vergangenen Jahres in aller Kürze: „Insgesamt wurden bei uns 1,4 Milliarden Euro angelegt“, betonte Martin Schnitzler als Vorstandsvorsitzender der Volksbank Ermstal-Alb am Montagabend bei der Vertreterversammlung in der Riedericher Gutenberghalle. Die Bilanzsumme der...