Grabenstetten Vogelstimmen statt Blasmusik

Grabenstetten / Mara Sander

Während bei anderen Veranstaltungen am 1. Mai Blas- und andere Unterhaltungsmusik gespielt wird, sind das Rauschen der Bäume im Wald und die Vogelstimmen hörbar. Sie prägen die Stimmung beim traditionellen Lauereckhock der Grabenstetter Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, der in diesem Jahr bereits zum 50. Mal stattfand.

Ab und zu knackt und raschelt es außerdem im Wald, meist dann, wenn einige Spaziergänger Abkürzungen durch die Bäume hindurch nehmen, statt auf den Wegen zu bleiben. Eine Besonderheit am Lauereckhock ist, dass außer ab und zu einem Versorgungsfahrzeug für Nachschub niemand dort hinfahren darf, sondern alle laufen müssen. Allenfalls mit dem Fahrrad ist eine Alternative geboten.

Schon unterwegs treffen sich Gruppen auf den verschiedenen Wegen aus allen Richtungen, andere Wanderer und Spaziergänger wollten bewusst alleine gehen und die Naturgeräusche bewusst wahrnehmen. „Der Weg entspannt vom Alltagsstress“ oder „mit jedem Schritt kommen meine strapazierten Nerven zur Ruhe“, sagten manche „Einzelgänger“, die sich aber auf das Treffen mit Freunden am Ziel freuten.

Eine Uracher Wandergruppe geht beispielsweise jedes Jahr gemeinsam den Weg, egal wie das Wetter ist. Das war in diesem Jahr endlich mal nahezu optimal, nachdem es in letzter Zeit doch mehrfach regnete und eher ungemütlich war. „Trocken und nicht zu warm, zu Beginn eher etwas frisch. Aber da rückt man dann eben enger zusammen und dann alles ist gut“, beschrieb ein Albvereinsmitglied die Wetterlage und packte mit an, weitere Bänke und Tische aufzustellen, weil mehr Besucher kamen als erwartet. Wie gut, dass der Albverein im letzten Jahr noch dreißig neue Biertischgarnituren gekauft hat, denn es war schon gleich zur Mittagszeit notwendig zusätzliche Sitzplätze zu schaffen.

Viele Stammgäste

„Die Atmosphäre ist toll, alles ist ursprünglich und die rote Wurst ist wirklich so super wie meine Freundin es angekündigt hat“, kam eine Besucherin aus Kleinbettlingen regelrecht ins Schwärmen, die zum ersten Mal zum Lauereckhock kam. Die meisten Gäste allerdings kommen fast jedes Jahr. „Die beste Rote ist allein schon ein Grund für den Spaziergang“, lobten Gäste, dass der Albverein die rote Wurst aus der Metzgerei statt dem Supermarkt fachgerecht mit der vorgeschriebenen Temperatur brüht, bevor sie „auf den Punkt“ gegrillt wird.

„Ich bin Bewegungsmuffel, aber hierher zieht es mich jedes Jahr schon allein wegen der Roten“, so das Motiv eines ansonsten wenig wanderfreudigen Grabenstetters. Und es gibt noch einen Grund sich auf den Weg zum Lauereck zu machen: „Die reine Waldluft, man kann tief durchatmen“, sagten einige Spaziergänger, die unterwegs spezielle Atemübungen machten.

Viele Lauereckbesucher wollen auch zum „Himmelfahrtshock“ am 10. Mai kommen, der zwar nicht am Lauereck stattfindet, sondern im Feld an der Straße von Grabenstatten nach Böhringen, aber auf seine Art ebenfalls gemütlich und ursprünglich ist.