Der in Düsseldorf ansässige Vodafone-Konzern plant den Ausbau eines Glasfasernetzes in den Gewerbegebieten Katzensteig und Längenfeld in Metzingen sowie in der Reutlinger Straße und In der Raite in Eningen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

In Metzingen profitieren rund 203 Unternehmen vom Ausbau des Glasfasernetzes

Insgesamt sollen in den beiden Metzinger Gewerbegebieten 203 Unternehmen von einem Glasfaseranschluss profitieren und mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden. Solche Hochleistungs-Anschlüsse seien notwendig für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Sicherung der Arbeitsplätze, betont Vodafone.

Standortvorteil auch für Reutlingen: Glasfaser für über 130 Unternehmen

Denn in den kommenden fünf Jahren würden sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen. Vodafone biete für jeden Bedarf den passenden Anschluss: Für Kleinstbetriebe und mittelständische Unternehmen gebe es wahlweise eine Bandbreiten zwischen 500 Megabit und einem Gigabit pro Sekunde.