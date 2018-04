Metzingen Vierfacher Outletverkehr

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Der mittlere Teil der Reutlinger Straße, zwischen dem Abzweig zur Eichbergstraße und dem südlichen Zipfel der Wilhelmstraße, wird umgebaut. Weniger Fläche für Autofahrer, mehr Platz für Radfahrer, freundlicheres Aussehen und geschicktere Querungshilfen für Fußgänger sind die Dinge, die sich Stadtverwaltung und die Holy AG davon versprechen. Holy ist bei der Planung mit an Bord, weil dieser Teil der Reutlinger Straße die alte Outletcity von dem derzeit auf dem ehemaligen G&V-Areal entstehenden neuen Teil trennt.

Der Reutlinger Straße kommt bei der Entwicklung des städtischen Verkehrs sogar so etwas wie eine Schlüsselrolle zu.

Die Fahrbahn wird für Autos und Laster enger, weil in der Mitte eine durchgehende Verkehrsinsel gebaut wird. An deren Enden hin zur Eichbergstraße respektive Wilhelmstraße wachsen dort Stauden, die etwa 50 Zentimeter hoch werden, im mittleren Teil werden Bäume gepflanzt, flankierend dazu auch an den gegenüberliegenden Gehsteigen. Das gibt den Fußgängern im Sommer Schatten und lockert die Straße gewaltig auf, die in den Köpfen der Metzinger noch immer die breite Bundesstraße vergangener Tage ist.

Das ist sie nicht mehr, aber eine Hauptstraße wird sie bleiben, wie die von der Stadt dafür Verantwortlichen, Konrad Berger und Albrecht Gaiser, kürzlich dem Gemeinderat erläuterten. Deswegen ist es auch nahezu ausgeschlossen, dort durchgehend Tempo 30 zu verankern. „Das kann man nicht beliebig anordnen“, so Gaiser.

Dazu braucht es triftige Gründe. Ein Grund, hohes Verkehrsaufkommen, allerdings fällt weg. Künftig werden dort nicht mehr wie zuletzt 8500 Fahrzeuge durchfahren, sondern laut Prognose eines Verkehrsexperten nur noch 5900. Während der Hauptverkehrszeit von 6 bis 22 Uhr allerdings soll Tempo 30 möglich sein.

Weniger Verkehr, das liegt auch an einem Verkehrsleitsystem, das verwaltungsintern die Bezeichnung „Tangentenviereck“ trägt. Um es an Beispielen zu verdeutlichen: Verkehr aus Stuttgart kommend (B 312) wird künftig nicht am Bräuchleknoten in die Stadt geführt, sondern von einem dynamischen Verkehrsleitsystem zum Maienwaldknoten geschickt. Am Stadionkreisel geht es dann auf die Eichbergstraße, von dort in eines der Parkhäuser.

Outletkunden haben jetzt die Möglichkeit, gleich den Parkplatz dort zu benutzen (P6) oder wenige hundert Meter weiter das neu errichtete Parkhaus (bislang war dort der Parkplatz P5, jetzt ist es das Parkhaus P3) anzusteuern.

Wer freilich weiter stadteinwärts fährt, erhält sofort ein neues Angebot und kann dort links abbiegen, wo früher die Tankstelle war und derzeit eine Parkmöglichkeit für Busse besteht. Dort wird künftig die Einfahrt sein in die Tiefgarage unterm gesamten G&V-Areal oder in ein noch zu bauendes Parkhaus. Diese Einfahrt wird die Bezeichnung P1 erhalten und ersetzt die bisherige Einfahrt am früheren Adidas-Store.

Sie ist weiter stadtauswärts gerückt, deswegen kommen sich Fußgänger und Autofahrer weniger ins Gehege als bislang. Vor allem der Verkehr aus der Stuttgarter Straße kommend, ist dort gerne mal ins Stocken geraten, weil die Autos gar nicht so einfach nach rechts zum Parken abbiegen konnten: zu viele Fußgänger querten an dieser Stelle die Einfahrt.

Nur wenige werden von der Eichbergstraße kommend noch weiter in die Innenstadt vordringen. Dieser Parkplatzsuchverkehr wird dann umgehend nach rechts geleitet in die bestehenden Parkhäuser P1 und P2. Erst wer da nicht rein will, gelangt über die Wilhelmstraße entweder nach rechts in die Ulmer Straße und findet das Parkhaus P0 bei McDonald’s oder biegt links ab in die Stuttgarter Straße, wo es schon bald von der anderen Seite her in die Tiefgarage unterm ehemaligen G&V-Areal geht.

Das Tangentenviereck heißt übrigens so, weil es den Verkehr aus vier Richtungen bündelt.

Aus Stuttgart kommend verhält es sich wie oben beschrieben, wer aus Nürtingen über Grafenberg kommt, wird am ersten Kreisverkehr über die Nordtangente auf die B 312 geleitet und gelangt über die Eichbergstraße in die Stadt, wer entgegen der Beschilderung doch über die Nürtinger Straße in die Stadt fährt, wird am Polizeiknoten geradeaus in Richtung Kreisverkehr beim Turnerbund geschickt, von wo es über die Eichbergstraße zu den diversen Parkmöglichkeiten geht.

Selbst Outletbesucher aus Richtung Ulm (Bad Urach) nehmen nicht mehr die erstbeste Ausfahrt bei der ehemaligen Gesenkschmiede Henning, sondern fahren weiter bis zum Turnerbund und gelangen dann wie alle anderen über die Eichbergstraße in die Outletcity.

An diesen Plänen arbeiten schon die Programmierer der gängigsten Navigationssysteme.