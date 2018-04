Metzingen/Reutlingen Vier betrunkene Autofahrer in einer Nacht

Vier betrunkene Autofahrer in einer Nacht

Metzingen / SWP

Beamte der Polizeireviere Reutlingen und Metzingen haben vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die zu viel Alkohol getrunken hatten.

Beamte der Polizeireviere Reutlingen und Metzingen haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei Verkehrskontrollen vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die zu viel Alkohol getrunken hatten.

Um 20.30 Uhr kontrollierte eine Reutlinger Streifenbesatzung im Herdweg in Walddorfhäslach einen 46-jährigen Passat-Lenker, der zum einen gar keine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug hatte und zum anderen eine Atemalkoholkonzentration von um die drei Promille aufwies. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Gut drei Stunden später überprüften die Ordnungshüter aus Reutlingen einen 30-Jährigen, der mit seinem Subaru auf der Hauptstraße in Wannweil unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab in diesem Fall einen Wert von zirka 0,7 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Außerdem bekommt er zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei.

Um die zwei Promille Alkohol stellten die Polizisten aus der Burgstraße dann noch gegen vier Uhr in der Atemluft eines 31-jährigen Opel-Fahrers fest. Dieser war den Beamten in der Reutlinger Sonnenstraße aufgefallen. Auch er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Ebenso erging es einem 72-jährigen Reutlinger, den Metzinger Beamte kurz nach Mitternacht zusammen mit seinem Nissan auf dem Pannenstreifen der B 312 angetroffen hatten. Der Mann war gerade dabei, das luftleere Hinterrad seines Pkw zu wechseln. Im Gespräch stellten die Polizisten dann deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Verdacht wurde vom anschließenden Alkoholtest bestätigt. Dieser ergab über ein Promille. Da der Nissan auf dem Pannenstreifen der an dieser Stelle vierspurigen Bundesstraße nicht stehen bleiben konnte, wurde er abgeschleppt.