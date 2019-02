Begegnungen Vieles ist und bleibt in Bewegung

Neckartenzlingen / Peter Swoboda

Getreu dem Motto „Neckartenzlingen verbindet“ haben zum allerersten Mal der Werbering und die Gemeindeverwaltung zum Neujahrsempfang ins Voyer der Melchiorfesthalle geladen. Bürgermeisterin Melanie Braun, die jetzt ungefähr eineinhalb Jahre in Amt und Würden ist, war es, die auf den Ersten Vorsitzenden des Werberings, Robert Vitt, zugegangen ist, ob man den Neujahrsempfang nicht gemeinsam veranstalten könne. Da rannte sie bei Robert Vitt offene Türen ein. Gemeinsam haben sie dann auch das Konzept des Neujahrsempfangs geändert. Hatte der Werbering bisher immer einen Gastredner zu einem bestimmten Thema, sollte diesmal die Begegnung und das gesellige Miteinander im Mittelpunkt stehen. So wartete nach zwei kurzen Reden von Bürgermeisterin Melanie Braun und Robert Vitt ein umfangreiches Brunch-Büffet auf die Gäste. Eingeladen waren Vereinsvertreter, Gewerbetreibende, Gemeinderäte sowie Vertreter von Schulen und Kindergärten. Bürgermeisterin Braun wies darauf hin, dass die Gesellschaft sich inmitten von Veränderungen befinde und noch viele Umbrüche vor sich hätte. Die Frage sei nun, wie man mit diesen Veränderungen umgehe, mit Sorge oder mit Freude. Dabei seien viele Veränderungen für die meisten Menschen schon eine Selbstverständlichkeit. Dabei dachte sie an den digitalen Bereich. „Ich“, so Melanie Braun, „sehe viele positive Veränderungen.“

Robert Vitt erinnerte daran, dass der Werbering schon vieles bewegt hat. Und er ist gewilllt, auch in Zukunft vieles zu bewegen.