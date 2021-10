So viel war früher an einem Samstag nie los: Da waren sich alle Verkäufer am Dettinger Kunsthandwerkermarkt einig. Und das, obwohl das Wetter prächtig war und damit eigentlich den fleißigen Schwaben aufs Gütle oder in den Garten locken könnte. Doch es ist die Sehnsucht nach Veranstaltungen, ...