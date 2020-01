Tief hinein in den Paragraphendschungel der deutschen Gesetzgebung ging es am Donnerstagnachmittag im Bürgersaal des Alten Schulhauses in Hülben. Dorthin hatte die fünfköpfige 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen unter dem Vorsitz von Richter Prof. Dr. Christian Heckel eingeladen, um ü...