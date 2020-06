Nein“, sagte Dr. Heiner Missenhardt am Dienstag vor dem Landgericht Tübingen. Die als versuchter Mord angeklagte Tat an einer 82-jährigen Ermstälerin war auf keinen Fall „eine Affekttat“, betonte der psychiatrische Sachverständige am dritten Verhandlungstag in dem Prozess gegen eine 38-jä...