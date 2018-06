Verschönerungsverein saniert Ruhebänke am Radweg

Regine Lotterer

Zwei Bänke unter einem Lindenbaum bieten Spaziergängern und Radfahrern seit 2004 die Chance, im Schatten zu verschnaufen. Aufgestellt hat sie der Verschönerungsverein in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauamt und dem Forsthof. Die hölzernen Ruhebänke im Gebiet Amtäcker-Brühl haben allerdings unter Wind und Wetter gelitten, sodass fleißige Helfer des Verschönerungsvereins in den vergangenen Tagen zu Reparaturarbeiten ausgerückt sind. Zuerst wurden die Bänke abgeschliffen, anschließend kamen Farbe und Pinsel zum Einsatz. Nun können sich Ruhe- und Erholungssuchende wieder gemütlich niederlassen. Im Laufe des Jahres will der Verein weitere Ruhebänke herrichten.