Albverein Verlängertes Wanderwochenende an der Röhn

Verlängertes Wanderwochenende an der Röhn

Böhringen / swp

Kürzlich ist die Ortsgruppe Böhringen des Albvereins, unter der Leitung von Franz Gsodam, an die Rhön zu einem viertägigen Wanderwochenende gestartet. Erstes Etappenziel war der Kreuzberg mit einer Einkehr in die Klosterschenke und Besichtigung. Über 292 Stufen ging es zur Golgatha Kreuzigungsgruppe hinauf. Es folgte eine Wanderung zur Gemündener Hütte.

Am nächsten Morgen wanderten die Böhringer auf den 835 Meter hohen Berg Milseburg. Dort befinden sich Reste eines keltischen Oppidums und die Gangolf-Kapelle. Die Weiterwanderung war wegen des vorausgegangenen nächtlichen Unwetters teilweise nur über Umwege möglich, da durch Erdabgänge und aufgestautes Wasser der Weg versperrt wurde. Bei wunderbarem Wanderwetter erreichten die Albvereinler dennoch nach 13 Kilometern das „Fuldaer Haus“ zur Mittagsrast. Schon eine Stunde später folgte eine „unangekündigte Fahrt ins Blaue“, die nach Geisa zur Gedenkstätte „Point Alpha“ führte. Dort wurde das Dokumentationszentrum und die Grenzanlagen des ehemaligen US Camps besichtigt.

Am nächsten Tag ging es über die Wasserkuppe und Wüstensachsen zum Parkplatz Schornhecke. Auf der Anhöhe erreichten die Albvereiner zuerst die Rhönclub-Gedenkstätte. Die mit 926 Metern höchste Stelle ist der sogenannte „Schwabenhimmel“. Über einen Bohlenweg durchquerten die Böhringer das „Rote Moor“ bis zum Aussichtsturm. Vorbei am Fuchsstein ging es weiter zur „Fulda Quelle“. Nach einem kurzen Anstieg kam die Gruppe auf der 950 Meter hohen Wasserkuppe an. Dort gab es Zeit, sich zu informieren, den startenden oder landenden Segelflugzeugen zuzusehen und die regionale Gastronomie auszuprobieren.

Gemeinsam wanderten die Albvereinler anschließend zum Radom und zum Fliegerdenkmal. Ein Teil der Gruppe fuhr dann mit dem Bus zum Guckeisee, der Rest wandert zum Pferdekopf, um den steilen Abstieg zum Guckeisee zu nehmen. Von hier aus ging es dann nach einer Kaffeepause mit dem Bus zum Quartier zurück.

Bis auf sieben Wanderer, die über den Sattel am Südhang der Wasserkuppe nach Obernhausen wanderten.