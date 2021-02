Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 1210 zwischen Beuren und Owen (Kreis Esslingen) entstanden. Dem Polizeibericht zufolge war der 54-jährige Fahrer eines VW Touran gegen 9.50 Uhr von Owen in Richtung Beuren unterwegs und wollte von der Landstraße nach links in die Weiler Steige abbiegen. Dabei übersah er wohl den ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW eines 68-Jährigen. Dessen Auto wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Keiner der Verkehrsteilnehmer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.