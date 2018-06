Metzingen Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver

Metzingen / swp

Seinen Führerschein erst einmal los ist ein 22-jähriger VW Golf-Lenker, der am Mittwochvormittag durch ein waghalsiges Überholmanöver einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Gegen 9.30 Uhr hatte der junge Mann bei seiner Fahrt auf der B 28 in Richtung Bad Urach, kurz nach dem Ende des vierspurigen Ausbaus bei Metzingen, in einer Linkskurve offenbar den vorausfahrenden VW Caddy einer 47 Jahre alten Frau überholt. Ein entgegenkommender 38-jähriger VW Bus-Lenker musste durch den auf ihn zurasenden Golf eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um eine möglicherweise folgenschwere Frontalkollision zu vermeiden. Ebenso schnell reagierte eine dem VW Bus direkt nachfolgende 33 Jahre alte Suzuki Vitara-Fahrerin. Auch sie musste das Bremspedal voll durchdrücken und ausweichen. Für den 73 Jahre alten Lenker eines Renault Twingo in dieser Kolonne reichte es dann aber nicht mehr. Sein Ausweichmanöver endete damit, dass er auf den bereits im Straßengraben stehenden Suzuki auffuhr. Die beiden Fahrzeug-Lenker erlitten dabei leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

An den nicht mehr fahrtüchtigen Autos, die von einem Abschleppdienst abtransportiert werden mussten, entstand ein Sachschaden von zirka

12.000 Euro.

Den mutmaßlichen Auslöser dieser Kettenreaktion schien das Geschehene indes nicht zu interessieren. Der junge Golf-Lenker fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf und davon. Zwar nahm die zuvor überholte VW Caddy-Lenkerin sofort die Verfolgung auf, konnte den Mann aber erst an einer roten Ampel in Bad Urach auf seine Beteiligung ansprechen. Erst danach kehrte er wieder an die Unfallstelle zurück. Gegen ihn ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Die Bundesstraße 28 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch die Feuerwehr Metzingen mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz. (