Ein zweijähriges Kind ist am Samstag gegen 12.25 Uhr in Riederich von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

In Wohngebiet unterwegs

Der 37-jährige Fahrer eines VW war dem Polizeibericht zufolge im Auto auf der Metzinger Straße in Riederich in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße unterwegs. Dabei handle es sich um einen Streckenabschnitt in einem bebauten Wohngebiet mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde, erläutern die Beamten dazu.

Unvermittelt auf Fahrbahn gerannt

Das zweijährige Mädchen, das dort mit seiner Schwester zu Fuß entlang ging, habe sich wohl von der Hand seiner Schwester losgerissen und sei unvermittelt auf die Fahrbahn gerannt. Dort kam es zur Kollision. Die Sicht des Autofahrers war durch geparkte Fahrzeuge eingeschränkt, erklärt die Polizei. Als dieser das Kleinkind erkannte, habe er zwar unverzüglich „eine Gefahrenbremsung eingeleitet“, konnte dadurch aber den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Schwer verletztes Kind

Das Kind geriet unter das Auto und wurde dadurch schwer verletzt. Der vom Autofahrer verständigte Rettungsdienst brachte die Zweijährige ins Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft zog einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache und der genauen Umstände hinzu. Deshalb war die Straße bis gegen 17.10 Uhr voll gesperrt. Bei dem Unfall entstand der Polizei zufolge zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.