Rund 30 000 Fahrzeuge fahren jeden Tag durch Bad Urach – so sie denn überhaupt fahren und nicht stehen. Wie die tägliche Blechlawine gehört auch der kilometerlange Stau auf der B 28 zum leidvollen Alltag vieler Berufspendler. „Ein Zustand“, wie Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann anlässlich der Ratssitzung am Dienstagabend festhielt, „der so nicht mehr tragbar ist.“ Das Problem ist längst erkannt und es hat zwei Namen: Wasserfall- und Hochhauskreuzung.

Handlungsbedarf erkannt

Die beiden Verkehrsknotenpunkte sind mit jenem an der Bleiche auf Dettinger Markung die neuralgischen Punkte einer Trasse, die durchaus auch überregionale Bedeutung hat. Ihre Gestalt ist indes nicht mehr in der Lage, die Verkehrsströme aufzunehmen, weshalb sie neu organisiert werden sollen. Gelöst werden soll gleichsam der Korken in den verkehrstechnischen Flaschenhälsen. Bereits im Jahr 2016 haben sich die Stadt Bad Urach und die Gemeinde Dettingen in dieser Sache an das zuständige Regierungspräsidium Tübingen (RP), als Vertreter des Bunds, gewandt, mit dem Ziel die Verkehrssituation im oberen Ermstal nachhaltig zu verbessern. Der Handlungsbedarf war dabei schnell geklärt.

Künftig zweispurig an der Wasserfallkreuzung

Nach mehreren Beratungsrunden zusammen mit dem Planungsbüro Kölz wurden verschiedene Varianten geprüft und besprochen. Nun liegen die favorisierten Machbarkeitsstudien vor. Am Dienstag wurden sie erstmals öffentlich vorgestellt. Die Wasserfallkreuzung soll demnach von einem vierarmigen Knotenpunkt zu einem solchen umgebaut werden, der künftig über zwei Fahrstreifen in jede Richtung und über zwei versetzte Zufahrten zur B 28 verfügt. Durch die Entzerrung der Verkehre und längere Grünzeiten verspricht man sich einen flüssigeren Verkehrsstrom. Insgesamt soll die Straße, wegen einer Abbiegespur in Richtung Kurgebiet beziehungsweise Wasserfall, künftig fünfspurig verlaufen.

Der Bund finanziert Umbau

Jene Lösung wird wegen der zu erwartenden Leistungsfähigkeit bei vergleichsweise geringen Kosten bevorzugt. Man rechnet mit 3,8 Millionen Euro, die der Bund in Gänze übernimmt. Zusätzlich stellt das RP die Finanzierung einer Brücke über die B 28 für Fußgänger und Fahrradfahrer in Aussicht. Lieber hätten es indes einige Räte gesehen, wenn sich das RP an die große Lösung mit einer unterirdischen Führung der B 28 und einem oberirdischen Kreisverkehr machen würde. Zwar wäre diese Variante am leistungsfähigsten, doch mit rund 10,2 Millionen Euro auch die deutlich teuerste. Das RP lehnte die Finanzierung mit dem Hinweis auf die nun favorisierte Variante ab. Die Behörde hält sie für mehr als ausreichend.

Vereinsheim muss weichen

Wermutstropfen dieser Lösung ist jedoch, dass hierfür das im Eigentum der Stadt befindliche Vereinsgelände des Verschönerungsvereins gebraucht wird. Das Vereinsheim „Märzhausen“ wird also weichen müssen. Für Bürgermeister Elmar Rebmann eine schwere Entscheidung, die gleichwohl unausweichlich sei. Bereits im Vorfeld hat er das Gespräch gesucht und verspricht, sich gemeinsam mit dem Verein auf die Suche nach einem Ersatzgrundstück zu machen.

Neue Trassenführung an der Hochhauskreuzung

Große Veränderungen wird es auch an der Hochhauskreuzung geben. Die B 28 soll auch dort in Zukunft zweispurig in beide Richtungen verlaufen. Zudem wird sie ihren Verlauf ändern. Verschwenkt in Richtung Bahnlinie soll sie in einem Guss in die einspurige Burgstraße münden. Für Autofahrer mit dem Ziel Stuttgarter Straße beziehungsweise Max-Eyth-Straße wird es an der Kreuzung nurmehr eine Linksabbiegerspur geben. Vorteil der Variante ist, dass nur ein Brückenbauwerk über die Erms nötig wird. Der gegenwärtig stark überbaute Fluss soll verlegt und für Licht und Luft geöffnet werden, die Straße rückt gleichzeitig vom Hochhaus ab. Anwohner dürften sich über Lärmminderungen freuen. Die Neugestaltung der Hochhauskreuzung schlägt mit rund 5,2 Millionen Euro zu Buche. Davon trägt die Stadt rund ein Drittel, sie erwartet allerdings Fördermittel, sodass das Stadtsäckel am Ende mit etwa 700 000 bis 800 000 Euro belastet werden dürfte.

Zur Gartenschau 2027 soll alles fertig sein

Stark belastet werden hingegen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wie Rebmann unterstrich. Da das RP nach eigener Aussage zu wenig Kapazitäten frei habe, schultert die Stadt die Neuplanung der Verkehrsknoten. Die Kosten hierfür übernimmt indes der Bund. Ob ein Bebauungsplanverfahren statt eines Planfeststellungsverfahrens ausreicht, scheint noch offen. Rebmann rechnet mit einer weiteren Planungszeit von etwa zwei Jahren, bevor die Maßnahmen im Anschluss schnellstmöglich umgesetzt werden sollen. Bis zur Gartenschau im Jahr 2027 soll spätestens alles fertig sein.

Kritik am Regierungspräsidium

Der Rat hat jedenfalls den Weg frei gemacht und hat bei drei Gegenstimmen die vorgeschlagenen Varianten gebilligt. Gegen die Gestaltung der Wasserfallkreuzung indes legte Michael Schweizer (CDU) ein Veto ein. Er hätte gerne den Kreisverkehr samt unterirdischer Trassenführung gesehen. Für ihn eine deutlich nachhaltigere und sinnvollere Maßnahme. Die Ankündigung des RP, dass sich die Behörde bei der Realisierung dieser Variante finanziell komplett heraushalten würde, für ihn schlicht „eine Sauerei“.