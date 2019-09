Schlagwörter Stuttgarter Straße

Wer aus Richtung Bempflingen kommend nach Metzingen fährt, sollte die Stuttgarter Straße meiden, denn die endet spätestens an der Kreuzung zur Nürtinger Straße.

Von da an geht es nicht weiter, weder in Richtung Lindenplatz, noch kann links in die Nürtinger Straße eingebogen werden. Das beigefügte Bild zeigt, wo Behinderungen zu erwarten sind. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen.

