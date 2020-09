Um die Regenwasserableitung entlang der B 465 bei Römerstein-Donnstetten zu optimieren wird im Auftrag des Landeskreises Reutlingen ab Montag, 21. September, mit den Bauarbeiten auf einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer begonnen. Im Zuge der Bauarbeiten werden die Graben- und Böschungsbereiche entlang der B 465 für eine bessere Regenwasserableitung angepasst und geändert.

Das Niederschlagswasser der B 465 und der angrenzenden Flächen soll zukünftig ausschließlich westlich der B 465 bis zur vorhandenen Sickermulde am Kontenpunkt der B 465 mit der L 252 geführt werden. Das Niederschlagswasser wird dann weitestgehend an der Oberfläche in breiteren offenen Erdmulden abgeleitet. Im Bereich der bestehenden Feldwegquerungen und der Querung der L 252 werden Verdolungen ausgeführt.

Bauzeit bis Ende November

Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis Ende November 2020. In dieser Zeit erfolgt im Baustellenbereich eine Geschwindigkeitsreduzierung und gegebenenfalls eine Einengung der Straße. Für die Verdolung an der B 465 ist eine Vollsperrung für eine Woche und für die Verdolung der L 252 eine Vollsperrung von zwei Wochen notwendig. Die genauen Termine der Vollsperrungen werden über die örtliche Presse rechtzeitig vorab bekannt gegeben.