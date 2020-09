Familienfreundlich. Umweltbewusst. Autofrei. Unter diesem Slogan laden Nürtinger Vereine und Initiativen seit über 20 Jahren im September dazu ein, das Tiefenbachtal zwischen Nürtingen, Beuren und Owen zu erkunden. Gemütliche Radfahrer, Fußgänger, Inlineskater, Rollatoren, Nordic Walker und Elektro-Biker stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Statt rasenden Autos, Motorrädern und LKWs gehört das Tiefenbachtal am Sonntag, 20.09. zwischen 10 bis 18.30 Uhr dem „entschleunigten“ Verkehr.

„Der Aktionstag bietet die seltene Möglichkeit, das schöne Tal ungestört zu erleben und gemeinsam einen Familienausflug zu unternehmen“, lädt Michael Medla im Namen des veranstaltenden Stadtjugendrings Nürtingen e.V. ein.

Anders als es in den letzten Jahren feste Tradition war, werden die Gäste im Tal in diesem Jahr nicht durch Stände und ein vielseitiges Programm verschiedenster Vereine begleitet. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie wurde in Absprache mit dem Ordnungsamt auf die Stände verzichtet. „Uns war es ein wichtiges Anliegen, auch in diesem Jahr den autofreien Sonntag in der Natur und unter freiem Himmel veranstalten zu können – auch als Zeichen, dass nicht alles abgesagt wird. Ebenso ist auch trotz der Pandemie unser Anliegen, für eine Schonung der Natur und ein Umdenken im Verkehr zu werben, aktueller denn je.“, begründet Michael Medla die Motivation der Mitveranstalterrunde, in der rund 20 Vereine und Organisationen vertreten sind.

Damit könnten am Sonntag das Naherholungsgebiet Tiefenbachtal ohne Störung erkundet, sowie Kilometer für das Stadtradeln erfahren werden. Für eifrige Sportler*innen gebe es auch am Ende des Tals – im Freilichtmuseum Beuren, rund um die Teck und den Hohen Neuffen weitere attraktive Ziele, die eine kulinarische Stärkung ermöglichten.

Festgehalten werde aber am traditionellen Start durch einen ökumenischen Gottesdienst im Grünen. Dieser werde um 10 Uhr auf der FELA-Wiese an der Versöhnungskirche starten. Besonders sei allerdings, dass es sich um einen bewegten „Fahrrad-Gottesdienst“ handle. So werde man sich ab 10.30 Uhr auf den Weg zur Erlöserkirche (Helmholtzweg 32) machen und dort den Abschluss feiern.

