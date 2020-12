Sowohl die Anwohner der Neuffener Straße als auch die Verkehrsteilnehmer können sich freuen: Die Neuffener Straße wurde von Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich, dem Technischen Beigeordneten Andreas Neureuther, Vertretern der Stadtwerke Nürtingen GmbH und weiteren Beteiligten wieder für den Verkehr freigegeben. Die Großbaustelle lag exakt im Zeitplan.

Neuffener Straße: Abschnittsweise voll gesperrt

Seit 2. März 2020 war die Neuffener Straße in wechselnden Bereichen wegen Leitungs- und Belagsarbeiten gesperrt. Zunächst erfolgte die Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen unter einer einseitigen Sperrung, ab Sommer war die Straße dann abschnittsweise voll gesperrt. Die Verlegung einer zusätzlichen Stromtrasse, die neben der Neuffener Staße durch die Steinengrabenstraße, Alleenstraße und Mühlstraße führt, war zur Modernisierung des Stromnetzes und zur Verbesserung der Versorgungssicherheit nötig. Durch große Betriebe, die zum Beispiel im Gewerbegebiet „Großer Forst“ hinzugekommen sind, ist außerdem ein höherer Leistungsbedarf entstanden.

Hauptverkehrsachse nach Neuffen

Die Großbaustelle war ein Kraftakt für alle Beteiligten, schließlich ist die Neuffener Straße die Hauptverkehrsachse nach Neuffen und Frickenhausen und als Landesstraße mit bis zu 25.000 Fahrzeugen täglich frequentiert. Vom Amtsgericht bis zur Braike Apotheke mussten mehrere Kilometer an Versorgungsleitungen verlegt und rund 10.000 Quadratmeter Deckbelag verbaut werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Gewerken lief dabei reibungslos, Verkehrsteilnehmer konnten sich schnell auf die nötigen Umleitungen einstellen. So gab es von den betroffenen Anwohnern, Autofahrern und Radfahrern wenig zu beanstanden, berichtet Projektleiter Peter Scharf vom städtischen Tiefbauamt: „Natürlich ist so eine Großbaustelle immer mit Schmutz und Lärm verbunden, aber insgesamt gingen kaum Beschwerden bei uns ein.“ Der Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamts führt dies auch auf die umfassende Bürgerinformationsveranstaltung vor Beginn der Baustelle zurück.

Kleinere Restarbeiten - Keine Sperrung

Ab dem 4. Dezember rollt der Verkehr auf der Neuffener Straße nun wieder. Es werden noch kleinere Restarbeiten im Randbereich der Straße, am Gehweg und in den Seitenräumen der Nebenstraßen ausgeführt. Diese Arbeiten sind aber unter laufendem Verkehr möglich. Die Gesamtmaßnahme ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Leitungsneuverlegungen werden nach Öffnung der Neuffener Straße in der Carl-Benz-Straße weitergeführt. Dazu erfolgt eine Sperrung der Carl-Benz-Straße ab dem Kreuzungsbereich bis zum Kreisverkehr. Weitere abschnittsweise Straßensperrungen sind im nächsten Jahr in der Steinengraben- und der Alleenstraße notwendig. Der Abschluss der Gesamtbaumaßnahme soll im Juli 2021 erfolgen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 3,5 Mio. Euro, davon tragen die Stadtwerke ca. 2,5 Mio. Euro, der Anteil Stadt Nürtingen beträgt ca. 1,0 Mio. Euro.