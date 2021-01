Von der Ulmer Straße bzw. vom Lindenplatz kommend bleibt die Zufahrt in die Reutlinger Straße und die Mühlstraße weiterhin möglich, in die entgegengesetzte Richtung wird die Durchfahrt jedoch gesperrt. Auch die Durchfahrt vom Mühlwiesenfriedhof in Richtung Ulmer Straße wird in dieser Stelle nicht mehr möglich sein. Hier muss über die Marienstraße gefahren werden.

Fahrbahnsanierungsarbeiten bis Ende Februar

Grund für die Verkehrsbehinderungen sind Fahrbahnsanierungsarbeiten. Die Arbeiten dauern insgesamt voraussichtlich bis Ende Februar 2021 an, wobei sich die genaue Verkehrsführung immer wieder leicht ändern wird.