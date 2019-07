In der Wilhelmstraße wird gebaut. Deshalb ist die Straße auf Höhe der Gebäude 17 bis 21 halbseitig für den Verkehr gesperrt. Auch der Gehweg kann nicht benutzt werden. Notwendig ist die Sperrung, weil an dieser Stelle Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden, wie die Stadtverwaltung Metzingen mitteilt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Mittwoch, 17. Juli, an. Wer vom Lindenplatz aus in Richtung Riederich fahren möchte, wird wegen der halbseitigen Straßensperrung über den Bongertwasen in Richtung Reutlingen und Stuttgart umgeleitet.