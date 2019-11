Derzeit saniert die Firma Terra Hebermix, Mitglied der Brodbeck-Unternehmensgruppe, die Stauseestraße fast auf der kompletten Länge zwischen Neuhausen und dem Stausee. Besonders dabei ist das Verfahren, das zum Einsatz kommt: Novo-Crete.

Rohstoffe eingespart

Damit werden Rohstoffe gespart, weil der vorhandene Asphalt vor Ort aufbereitet und wiederverwendet wird. Dadurch werden mehr als 1000 Lastwagenfuhren eingespart, was eine Einsparung von 170 Tonnen CO 2 mit sich bringt. Letztlich spart auch die Stadt Metzingen in diesem Fall rund 450 000 Euro.

Ökologische Verantwortung

„Wir stehen alle ökonomisch und ökologisch in gesellschaftlicher Verantwortung“, sagt Heber Terramix-Geschäftsführer Uwe Büchele zur neuen Arbeitsweise. Das Verfahren geht auch viel schneller als eine neue Asphaltierung, im Dezember soll die Straße schon wieder geöffnet werden.