In Zeiten der allgemeinen Sparpolitik ist das auch für eine finanziell ordentlich ausgestattete Gemeinde ein dicker Brocken: Gut 1,8 Millionen Euro investiert Dettingen in das neue Regenüberlaufbecken Gweidach. Das Bauwerk wächst dieser Tage an der Ecke Uferweg/Gustav-Werner-Straße in die Höhe.

Das Becken gilt als das vorläufig letzte Speicherbauwerk, das Dettingen planmäßig zu erstellen hat. Unter anderem wegen des kostspieligen Umbaus der Schillerschule zur Gemeinschaftsschule ist das Projekt immer mal wieder verschoben worden.

Jetzt sind die Bautrupps bei der Arbeit. Und was sie in den kommenden Monaten aus dem dem Boden stampfen, ist nicht von Pappe: Das Becken selbst hat ein Fassungsvolumen von 1 100 Kubikmeter, bringt es auf einen Durchmesser von 21 Meter und eine Bauhöhe von etwa sechs Meter.

Die Aushubmasse beträgt etwa 3000 Kubikmeter. In der Bodenplatte des Bauwerkes werden nach Angaben der Gemeidne Dettingen derzeit etwa 60 Tonnen Stahl und 200 Kubmeter Beton verbaut.

Die Gemeinde betreibt derzeit zehn Regenüberlaufbecken, respektive Stauraumkanäle. Regenüberlaufbecken haben die Aufgabe, durch eine Zwischenspeicherung das Kanalnetz und die Kläranlage hydraulisch zu entlasten und die Zufuhr von Schmutz in die Erms zu reduzieren.

Für fast zweinhalb Monate wird die Straße gesperrt

Die Baumaßen führen allerdings Ende September zu einer Vollsperrung der Gustav-Werner-Straße, und zwar auf Höhe der Einmündung in die Herdternstraße. Nach derzeitigem Stand bis Mitte Dezember muss der Verkehr aus Richtung Dettingen und Buchhalde über den Radweg umgeleitet werden.

Für den Verkehr aus Richtung Bad Urach ins Dettinger Gewerbegebiet Gweidach ist die Zufahrt für Anlieger frei. Die reguläre Umleitung erfolgt über die Uracher Straße, Ermsstraße und Hülbener Straße.