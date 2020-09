Im Zeitraum zwischen Montag, 14. September und Montag, 28. September wird an insgesamt vier Tagen an der Hochspannungsleitung zwischen Glems und Eningen gearbeitet. Deshalb muss die L 380 a zwischen Glems und Eningen an diesen vier Tagen immer wieder für rund zehn Minuten gesperrt werden. Dafür wird eine Ampel installiert. Wenn das Wetter mitmacht, kann es sein, dass die Bauarbeiten bereits in der ersten Woche abgeschlossen werden können.