Die Arbeiten an der Schlössleskurve zwischen Dettingen und Neuhausen gehen in die nächste Bauphase. In der Schlössleskurve bei Dettingen wird die Anbindung der Straßenführung an die bestehende Landstraße 380a hergestellt.

Die Zufahrt ist nicht mehr möglich

Ab Montag, 20. April, ist die Zu- und Abfahrt zur Anschlussstelle B28/Dettingen-West daher nicht mehr möglich. Das teilt die Gemeinde Dettingen mit. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt durch Neuhausen und Metzingen zur Anschlussstelle Metzingen-Ost, durch Dettingen zur Anschlussstelle Dettingen-Ost.

Bis Ende Mai ist gesperrt

Die direkte Verbindung zwischen Neuhausen und Dettingen ist möglich. Die Sperrung der Anschlussstelle Dettingen-West dauert voraussichtlich bis Ende Mai.