Der Ärger über Einkaufs-Touristen, die in der Christian-Völter-Straße wegen des neu geschaffenen Zugangs zur Outletcity über den Hugo-Boss-Platz rechtlich als Anlieger gelten, hat die Stadt veranlasst, zu reagieren. „Der öffentliche Verkehrsraum steht allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung, die unsere Zeitung auf Anfrage erhalten hat. In besonderen Fällen kann die allgemeine Nutzung durch das Schild „Anlieger frei“ eingeschränkt werden. Die Krux: Eine Berechtigung zum Durchfahren bei dieser Beschilderung ist aber nicht an den Wohnsitz gebunden, sondern an das Anliegen des Nutzers.

Wer ist Anlieger?

Anlieger ist freilich jeder, der in diesem Bereich etwas privat, geschäftlich oder dienstlich zu besorgen hat, also auch Kunden eines Geschäfts, Hotelgäste, Besucher eines Restaurants oder eines Bewohners.

Neue Regelung ab Mitte Februar

Seit der Fertigstellung des Hugo-Boss-Platzes mit den dortigen Outlets hat sich die Anliegereigenschaft in der Christian-Völter-Straße faktisch verändert. Das Grundstück des Hugo-Boss-Outlets grenzt unmittelbar an die Christian-Völter-Straße und an den Weg zum Hugo-Boss-Platz, womit Kunden und Beschäftigte ebenfalls Anlieger sind. Das Schild „Anlieger frei“ wird Mitte Februar hinter die dritte Einmündung „Breitwiesenstraße“ (nach der Anlieferung zur Hugo Boss AG) versetzt. Dann ist wieder eine Trennung von Anwohnern und Kunden oder Beschäftigten der Outletcity möglich. Die Situation in der Breitwiesenstraße ist anders. An allen drei Zufahrten von der Christian-Völter-Straße ist eine separate Beschilderung „Anlieger frei“ vorhanden. Dort besteht keine direkte Verbindung zum Outlet. Eine Anliegereigenschaft kann weder von Kunden noch von Beschäftigten geltend gemacht werden.