Am Freitag, 22. November, findet auf Metzinger Gemarkung eine Drückjagd statt. Es muss damit gerechnet werden, dass Hunde oder flüchtiges Wild unvermittelt und schnell die Fahrbahn überqueren. Aus diesem Grund besteht eine erhöhte Gefahr für den Straßenverkehr. Deshalb wird am Freitag von 9 bis 12.30 Uhr die Kreisstraße 6714 zwischen Metzingen und Eningen unter Achalm voll gesperrt. Auf dem Teilstück der Landesstraße 380a in Richtung Glems wird die Geschwindigkeit beidseitig auf 50 Stundenkilometer reduziert. Die Stadtverwaltung rät Verkehrsteilnehmern, den gesamten Tag und auch am nächsten Morgen vorsichtig zu fahren, da auch nach Beendigung der Jagd noch mit einem erhöhten Wildwechsel zu rechnen sei.