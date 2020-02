Die Ulmer Straße muss in der Höhe der ehemaligen Seifenfabrik Enzian voraussichtlich von Montag, 24. Februar, bis Mittwoch, 26. Februar, halbseitig gesperrt werden, das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sperrung betrifft die Fahrtrichtung zur Polizei und zum Bahnhof. Die andere Fahrspur in Richtung Lindenplatz und Innenstadt bleibt dagegen für Autofahrer geöffnet. Diese Sperrung ist erforderlich, da zwei Baukräne abgebaut werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung Metzingen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.