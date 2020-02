Die Bauarbeiten für den Umbau der so genannten „Schlössleskurve“ zwischen Neuhausen und Dettingen beginnen am kommenden Montag, 17. Februar. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Der Umbau, heißt es in der Pressemitteilung, solle die verkehrlichen Verhältnisse verbessern und zugleich dafür sorgen, dass an dieser Stelle weniger Unfälle passieren.

Auch die Fahrbahn wird erneuert

Parallel findet eine Erneuerung der Fahrbahndecke der L 380a von der „Schlössleskurve“ bis zum Anschlussast der B 28 und eine Erneuerung der Fahrbahndecke der Kreisstraße 6712 von der „Schlössleskurve“ bis zum Kreisverkehr Metzinger Straße/Nürtinger Straße in Dettingen statt.

Vorfahrt für Verkehr von und nach Dettingen

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Verkehr von und nach Dettingen zukünftig vorfahrtsberechtigt. Die Landesstraße 380a von und nach Neuhausen wird untergeordnet an die neue Verkehrsführung angeschlossen.

Es gibt fünf Bauphasen

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen und des Landkreises Reutlingen hat die Stadt Metzingen die Federführung für die Planung und Bauabwicklung übernommen. Um die Arbeiten weitestgehend unter Aufrechterhaltung aller Verkehrsbeziehungen durchführen zu können, ist die Baumaßnahme in fünf Bauphasen aufgeteilt.

Umfahrung des Baufeldes

Ab Montag, 17. Februar, wird im Rahmen der ersten Bauphase eine provisorische Umfahrung des Baufeldes neben der Kreisstraße aus Richtung Dettingen hergestellt. Dies kann unter Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen. Für die erforderlichen Anschlussarbeiten der Umfahrung an die Kreisstraße wird die K 6712 für einen Tag halbseitig gesperrt. An diesem Tag regelt eine Ampel den Verkehr im Bereich der Baustelle.

Zweite Bauphase startet Ende Februar

Nach Beendigung der ersten Bauphase Ende Februar 2020 folgt die Umlegung des Verkehrs von und nach Dettingen auf die provisorische Umfahrung. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten sind dann folgende Sperrungen notwendig: Die Kreisstraße 6712 wird von der „Schlössleskurve“ bis zur Einmündung Vogelsangstraße in Dettingen während der Osterferien 2020 voll gesperrt sein. Die Umleitung des Verkehrs in Dettingen zur B 28 erfolgt über den Anschluss B 28/Dettingen Ost (Bleiche).

Dritte Bauphase

Von Anfang Mai bis Anfang Juni 2020 wird ein direktes Auf- beziehungsweise Abfahren zur B 28 über die Landesstraße 380a nicht möglich sein. Der Verkehr aus und nach Dettingen zur B 28 wird über die alte B 28 nach Neuhausen und über die Auchtertstraße in Metzingen zur B 28 umgeleitet.

Vierte Bauphase

In den Pfingstferien 2020 wird der Abschnitt der Kreisstraße 6712 zwischen Vogelsangstraße bis zum Kreisverkehr Metzinger Straße/Nürtinger Straße in der Ortsdurchfahrt von Dettingen voll gesperrt sein. Es ist eine innerörtliche Umleitung in Dettingen über die Vogelsangstraße ausgeschildert.

Fünfte Bauphase

Ab Anfang Juni bis Mitte Juli 2020 ist die L 380a in Richtung Neuhausen voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs aus Neuhausen nach Dettingen erfolgt über Metzingen und die B 28.

Über die genauen Ausführungstermine der weiteren Bauphasen und die damit verbundenen Änderungen der Verkehrsführung erfolgt jeweils rechtzeitig eine Information der Verkehrsteilnehmer, teilt das Regierungspräsidium mit.

Der Busverkehr

Der Busverkehr von Neuhausen nach Dettingen ist während der gesamten Baumaßnahme gewährleistet.

Der Radverkehr

Für den Radverkehr ist während der Baumaßnahme eine Umleitung über die Hofbühlstraße und den Radweg unterhalb des Hofbühls ausgeschildert.

Die Kosten

Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro. Rund 1,2 Millionen Euro trägt das Land Baden-Württemberg, der Landkreis Reutlingen ist mit rund 900 000 Euro beteiligt. Die Stadt Metzingen und die Gemeinde Dettingen tragen gemeinsam die Kosten für die Planung und den Grunderwerb mit rund 200 000 Euro.