Das Regierungspräsidium Tübingen lässt an der B312 im Bereich der Anschlussstelle Nordtangente (Nagykallo-Allee bzw. Anschluss Längenfeld) bei Metzingen in Fahrtrichtung Reutlingen und in Fahrtrichtung Stuttgart jeweils einen Einfädelungsstreifen anbauen.

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die geplanten Einfädelungsstreifen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verstetigung des Verkehrs auf der Bundesstraße. Neben dem Neubau der Einfädelungsstreifen wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Metzingen im östlichen Anschluss-Ohr eine Flutmulde angelegt, die im Falle eines Hochwassers Retentionsraum bietet und damit die Hochwasserspitzen des Stettertbachs dämpft.

Baukosten rund 950.00 Euro

Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf rund 950.000 Euro. Für die Herstellung der Einfädelungsstreifen übernimmt der Bund anteilig 580.000 Euro und die Stadt Metzingen 270.000 Euro. Weiter trägt die Stadt Metzingen die Kosten für die Vertiefung der Flutmulde in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. April 2020 und dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2020.

Die Gesamtmaßnahme ist in zwei Bauphasen unterteilt:

► Bauphase 1 – Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart: In der ersten Bauphase wird der Einfädelungsstreifen in Fahrrichtung Stuttgart hergestellt. Diese Arbeiten enden voraussichtlich Mitte Mai 2020. Für die Dauer der Bauarbeiten ist eine Vollsperrung der Auffahrtsrampe in Richtung Stuttgart erforderlich. Der Verkehr wird örtlich über die Stuttgarter Straße zum Anschluss der L 378a - dem südlich gelegenen sogenannten „Bräuchleknoten“ - umgeleitet. Zur Durchführung der Bauarbeiten unter Verkehr ist im Bereich der Anschlussstelle Nordtangente eine Einengung der Fahrbahn der B 312 und eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit auf 50 km/h notwendig.

Zur Sicherung der Arbeitsstelle unmittelbar neben der stark befahrenen Bundesstraße wird in der Nacht von Montag, 6. April auf Dienstag, 7. April 2020 von 21:00 bis 6:00 Uhr am östlichen Fahrbahnrand der B 312 eine transportable Schutzwand aufgestellt. Dies erfordert eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Schlössleskurve zwischen Metzingen und Dettingen Ab Montag wird umgeleitet Neuhausen/Dettingen

► Bauphase 2 - Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen: In der zweiten Bauphase wird der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen hergestellt. Die Arbeiten beginnen nach dem Abschluss der Bauphase 1 und dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2020.

Vor Beginn der zweiten Bauphase und bei gegebenenfalls erforderlichen Änderungen des zeitlichen Ablaufs wird das Regierungspräsidium Tübingen die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstehenden Behinderungen.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden.