Römerstein Verjüngung auf allen Ebenen

Römerstein / Alexander Thomys

Was kostet eigentlich ein Sanitäter? Diese Frage stellt und beantwortet der Ortsverein Römerstein des Deutschen Roten Kreuzes zugleich in seinem Flyer, der dieser Tage an alle Haushalte in den Römersteiner Teilorten verteilt worden ist. Die Antwort lautet: Rund 1500 Euro kosten Ausbildung und persönliche Schutzausrüstung, ehe der ehrenamtliche Helfer erstmals in den Einsatz gehen kann. Eine Zahl zugleich, die eindrücklich zeigt, dass der DRK-Ortsverein auf Spenden angewiesen ist, um jederzeit effektiv Hilfe leisten zu können. „Wenn wir zu einem Notfall alarmiert werden, ist dies für alle Patienten kostenlos. Wir erhalten für unsere Einsätze weder von den Krankenkassen noch von der Gemeinde Gelder“, heißt es in dem Flyer.

Und gebraucht werden die Helfer des Roten Kreuzes: Das zeigten die Zahlen, die Bereitschaftsleiter Martin Class auf der jüngsten Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins vorlegte, eindrücklich. „Im Schnitt absolvieren unsere Helfer vor Ort einen Einsatz pro Woche“, sagte Class im Blick auf die 50 Einsätze, welche die professionellen Ersthelfer im vergangenen Jahr abarbeiteten.

Das Prinzip ist einfach: Kommt es in der Albgemeinde zu einem medizinischen Notfall, alarmiert die Leitstelle in Reutlingen nicht nur den hauptamtlichen Rettungsdienst, sondern auch die dafür geschulten Ersthelfer der DRK Römerstein zur Einsatzstelle. Diese treffen meist deutlich schneller ein, können erweiterte Erste Hilfe leisten und sich um die Angehörigen kümmern. „Zwei Drittel der Einsätze betreffen internistische Notfälle zu Hause, etwa Herzinfarkte und Schlaganfälle“, machte Class deutlich. Gerade in diesen Fällen kommt es auf jede Minute an, in der schneller effektiv geholfen wird.

Einmal wurde die gesamte DRK-Bereitschaft alarmiert: Beim Brand eines Wohnhauses mit Scheuer in Böhringen im Januar vergangenen Jahres. Zusammen mit der DRK-Bereitschaft Bad Urach wurde der nahegelegene Kindergarten geräumt und die Kinder betreut. Anschließend übernahmen die DRKler die sanitätsdienstliche Absicherung der Feuerwehrleute während der Löscharbeiten. Von Feuerwehrkommandant Albert Haas gab es prompt ein Lob für die DRK-Helfer: „Wir brauchen einander. Und die Zusammenarbeit hat immer gut geklappt. Ihr seid gut und engagiert und habt die Jugend im Griff“, bescheinigte Haas der DRK-Bereitschaft.

Nachwuchskräfte verdoppelt

Die Jugend im Griff: Damit hatte Feuerwehrkommandant Haas den Blick auf die angestrebte Verjüngung im DRK-Ortsverein gerichtet, die an diesem Abend einen breiten Raum eingenommen hatte. Denn das Rote Kreuz konnte zuletzt erfolgreich um Nachwuchs werben: Hatte das Jugendrotkreuz zu Beginn des vergangenen Jahres nur sieben Mitglieder, so verdoppelte sich die Zahl, nachdem das Rote Kreuz im Rahmen des Ferienprogramms beste Werbung in eigener Sache machen konnte. „Wir haben nun eine Kindergruppe mit acht Jungen zwischen sechs und acht Jahren und eine Jugendgruppe mit drei Mädchen und fünf Jungen“, freute sich Jugendgruppenleiter Martin Mutschler.

Zukunftsweisendes gibt es auch in Sachen Vorstandschaft zu vermelden: Klaus Rapp schied nach langjährigem Engagement als zweiter Vorstand zurück, für diese Position konnte kein Nachfolger gefunden werden. Vorstand Hans Sigel, der ursprünglich ebenfalls sein Amt abgeben wollte, ließ sich nochmals für drei Jahre bis zum Ende der regulären Amtszeit wählen. „Dann ist aber endgültig Schluss“, betonte Sigel, der sein Amt lieber bereits früher abgeben würde. „Ich bin seit 1975 im Vorstand, da reicht es irgendwann einmal.“ Immerhin: Als Beisitzer ließ sich Yannik Hummel in den Vorstand wählen. Der 20-jährige, aktives Bereitschaftsmitglied will sich die Vorstandsarbeit einmal anschauen – und dann vielleicht eine entscheidendere Position übernehmen.