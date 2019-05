Mit einer ungewöhnlichen Aktion zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, wollte das Graf-Eberhard-Gymnasium in Bad Urach seine Schüler überraschen. Doch das Regierungspräsidium spielte nicht mit.

Wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte“, spöttelte einst Wladimir Iljitsch Lenin über den pflichtbewussten und wenig umstürzlerischen Charakter der Teutonen.

Mutige Aktion geplant

Nun hatten die Verantwortlichen des Bad Uracher Graf-Eberhard-Gymnasiums gestern, am 70. Geburtstag des Grundgesetzes, sicherlich keine revolutionären Absichten vor Augen, und doch hatten sie eine Aktion vor, die deutlich vom üblichen Schulalltag abweichen sollte. Geplant war ein fast schon filmreifes und – zugegebenermaßen – verwegenes Szenario: Wegen eines angeblichen Graffiti-Problems in der Stadt hatte man zum Schein vor, die Handys der Bad Uracher Schüler zu konfiszieren, um sie anschließend von den angerückten (und eingeweihten) Polizeibeamten überprüfen zu lassen. Derart während der Unterrichtszeit überrascht, war es die Absicht, die Schüler zunächst im Glauben zu lassen, der geballten Staatsmacht hilflos ausgeliefert zu sein. Erst nachdem sich die Schüler auf dem Schulhof versammelt hätten, sollte die Auflösung des Szenarios mitsamt einer Würdigung der im Grundgesetz verankerten Grundrechte folgen. Was ihr Verlust bedeutet, hätten die Schüler gerade erst am eigenen Leib erfahren. Herausgekommen wäre ein szenisches Lehrstück über den Wert des Grundgesetzes, das weit über Buchwissen hinausgeht und dem einen oder anderen noch lange in Erinnerung geblieben wäre.

Es blieb bei der Absicht

Aber der Konjunktiv deutet es schon an: Es blieb bei der Absicht. Kurz vor der geplanten Aktion, erdacht von der Fachschaft Geschichte und Gemeinschaftskunde und abgesegnet von der Schulleitung, bekam das Regierungspräsidium in Tübingen (RP) kalte Füße und legte ein Veto ein. „Dass die Aktion ein gewisses Risiko beinhaltet war klar“, sagt Rektor Friedemann Schlumberger auf Nachfrage. Gleichwohl nahm er die Entscheidung der Behörde mit Überraschung und Enttäuschung entgegen. Das RP befürchtete, dass während der ungewöhnlichen Aktion etwas schief gehen und Jugendliche etwa vom Schulgelände fliehen könnten, um ihr Handy in Sicherheit zu bringen. Wäre dann etwas passiert, so gibt Schlumberger zu, „wären wir in einer ziemlich schlechten Position gewesen“. Schade ist es allemal, dass die Schüler von Amtswegen um eine zwar risikobehaftete, aber umso lehrreichere Erfahrung gebracht wurden. Und dass, während stetig nach neuen pädagogischen Ansätzen gesucht wird. Voraussetzung ist dabei aber nicht nur Kreativität, sondern auch Mut auf beiden Seiten, die Ausnahme von der Regel zuzulassen.

Das könnte dich auch interessieren: