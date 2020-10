Wegen Corona muss das Kelterfest am Sonntag, 11. Oktober, abgesagt werden. Trotzdem will der Arbeitskreis Kelter einen kleinen Ersatz bieten. Am Samstag, 10. Oktober, wird in der Kelter Zwiebelkuchen, Backhausbrot und Grafenberger Wein zum Verkauf angeboten. Zwiebelkuchen und Backhausbrot werden am Samstagvormittag im Backhaus frisch gebacken und stehen ab 15 Uhr zur Abholung bereit. Dazu bietet der Arbeitskreis auch Wein zum Kauf an. Der Cuvée „Württemberger Satz“ – ist das Resultat der 2019er-Traubenlese an der Kelter. Zur besseren Planung der zu backenden Menge bittet der AKK um verbindliche Vorbestellung bis zum 6. Oktober telefonisch an (01 72) 7 43 96 03 oder per E-Mail an gloeckner.grafenberg@t-online.de