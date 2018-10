Neuhausen Varieté-Truppe lädt ein zum Träumen

Neuhausen / Von Peter Kiedaisch

Felicitas Reinhardt hat mit der Aida alle Weltmeere bereist. Als Erste Solistin im bordeigenen Theater. Im Musical „Yakari“ spielte sie die Hauptrolle, immer wieder ist sie in Hamburg zu sehen, im Schmidts Tivoli und im Schmidt Theater. Am Freitag gibt die Musicaldarstellerin ihre Premiere in Neuhausen. Auf einem Platz, von dem viele vermutlich gar nicht die offizielle Bezeichnung kennen.

In Neuhausen firmiert er gerne unter „Verkehrsübungsplatz“, doch eigentlich ist er der kleine Festplatz der Stadt Metzingen. Die Künstlerin gehört zur Truppe um die gebürtigen Neuhäuser Dr. Steffen Kromer und Manuel Spaeth, die mit ihrem Traumtheater und in anderer Besetzung vergangenes Jahr erstmals in ihrem Heimatort auftraten. Jetzt sind sie wieder da und mussten sich zunächst durch allerlei Querelen kämpfen, die freilich beigelegt sind. Eigentlich war der große Festplatz am Bongertwasen für sie vorgesehen, doch dort gastiert Mitte Oktober ein alter Bekannter von Kromer: Sascha Melnjak, der Chef des Zirkus’ Charles Knie. Ein Versehen? Hat die Stadtverwaltung den Zirkus mit dem Traumtheater verwechselt? So heißt jedenfalls die ihm erläuterte Darstellung. Egal, sagt Kromer, der darüber nicht glücklich ist, und aufs nächste Jahr hofft. Dass er auch manche Diskussion mit dem Neuhäuser Ortschaftsrat führen musste, bis er endlich sein Zelt aufbauen konnte, hat er inzwischen auch abgehakt, wenngleich er sich fragt, warum er über gültige Pachtverträge mit einem Gremium verhandeln soll, das dafür gar nicht zuständig ist: „Wir haben die Genehmigung vom Ordnungsamt, vom Bauamt, und vom Tüv. Das sollte eigentlich reichen.“

Damit ist der Fall für ihn erledigt. Von jetzt an konzentriert er sich auf das dreiwöchige Gastspiel, das nur wenig mit dem Zirkus gemein hat. Nicht nur, weil es keine Wildtiere gibt. Nicht mal die Katzen aus dem Vorjahr sind noch im Programm. Es gibt dafür Duo-Tuch-Akrobatik, Tanz, Gesang und so genannten „Quick-Change“. Künstler wechseln dabei mit rasanter Geschwindigkeit ihre Kostüme, oft sogar auf offener Bühne, indem sie für einen kurzen Moment verdeckt werden und hernach in einem neuen Gewand erscheinen. Und freilich können die Zuschauer Luft-Akrobatik erleben: „Wenn jemand fällt, fällt er“, sagt Steffen Kromer, Intendant des Traumtheaters. Das würde entweder ihn selbst oder seinen Artistik-Mitstreiter Manuel Spaeth treffen. Sie arbeiten mit dem russischen Fangstuhl, einem Originalrequisit eines in die Jahre gekommenen Sowjet-Duos namens „Die Carbenis“. Die Carbenis besuchten vor zwei Jahren eine Aufführung des Traumtheaters in Potsdam und waren begeistert. Also überließen sie Kromer und Spaeth den Fangstuhl, wobei Spaeth der Fänger ist, Kromer der Flieger. Spaeth hängt dabei mit dem Kopf nach unten an den Beinen. Es handelt sich um eine Art des Sitzens, die allenfalls für Fledermäuse gemütlich ist. Die beiden sind Deutschlands letztes Fangstuhl-Duo, insofern bekommen die Besucher des Traumtheaters durchaus Raritäten serviert.

Die Varieté-Revue bietet einen Mix, der einen Großteil der Sinne ansprechen möchte. Die Besucher kommen im Idealfall eine Stunde vor Beginn der Vorführungen, essen und trinken etwas, lehnen sich dann zurück und lassen sich von den rasch aufeinanderfolgenden Szenen, Darbietungen, Liedern und Akrobatik berieseln. Der Abstand zu den Darstellern ist gering, Kromer nennt das Konzept „hautnah, unmittelbar, spürbar. Wir wollen gute Unterhaltung bieten.“ Die Zuschauer sollen dem Alltag entfliehen können oder sich inspirieren lassen von Leuten, denen es darum geht, ihr Leben zu leben. Und die ihrerseits einen Traum verwirklichen.

Das Traumtheater gastiert außer in Neuhausen regelmäßig in Potsdam, war auch schon in der Schweiz, in Peking und hat an der Deutschen Oper in Berlin bei diversen Galas mitgewirkt. Manchmal ist es aber auch ein Knochenjob. Etwa beim Zeltaufbau, wenn Steffen Kromer und Manuel Spaeth 120 Zentimeter lange Eisennadeln mit dem Vorschlaghammer in den Boden treiben, auch durch Bitumenschichten.

Der Abbau des Zeltes ist nicht minder anstrengend. Dann müssen die Nägel wieder herausgeklopft werden. Ebenfalls mit dem Vorschlaghammer. Das ändert aber nichts daran: Ab Freitag heißt es drei Wochen lang: Träumen bei Wohlfühlatmosphäre im Sternenzelt.