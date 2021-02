Am 14. Februar ist Valentinstag – und die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) zogen in den vergangenen Jahren mit ihrer Aktion „Küss mich! im Schloss“ immer viele Menschen an. Mehrere Tausend Paare kamen in die Schlösser und erküssten sich eine Eintrittskarte. Weil dieses Jahr aber alle Monumente geschlossen sind, laden die SSG zu einer digitalen Valentinstag-Aktion ein. Auf der Internetseite www.schloesser-und-gaerten.de warten Gutscheine für einen Schlossbesuch : Wer sich meldet, erhält zwei Eintrittskarten für einen Besuch nach der Corona-Schließung. An der Aktion beteiligt sich auch das Residenzschloss in Bad Urach. Vom Mittwoch, 10. Februar, bis Samstag, 20. Februar, kann man teilnehmen.