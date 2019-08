Die lange verletzte Laura Siegemund aus Metzingen tat sich in der ersten Runde der US Open gegen die Polin Magdalena Frech anfangs sehr schwer und gab den ersten Satz unnötig mit 5:7 ab. Danach kontrollierte sie aber das Geschehen und steht zum zweiten Mal nach 2016 in Flushing Meadows in der zweiten Runde, da sie die folgenden Sätze mit 6:3 und 6:4 gewann.

Nun wartet Sofia Kenin

In der zweiten Runde trifft die Metzingerin nun auf die Amerikanerin Sofia Kenin, die an Position 20 gesetzt ist. Die Partie ist für Mittwoch, den 28. August vorgesehen.

Das könnte dich auch interessieren: