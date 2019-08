Nach dem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren im Chemiewerk der Firma Sika meldet sich das Unternehmen zum Wort. Es gab keine Verletzten und keine Gefahr für die Umwelt.

Nach dem Großeinsatz der Feuerwehren im Bad Uracher Chemiewerk des Unternehmens Sika geht die Suche nach den Ursachen weiter. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen technischen Defekt der Löschanlage. Bereits am gestrigen Nachmittag meldete sich das Unternehmen in einer Pressemitteilung zu Wort, die allerdings die Redaktion der SÜDWEST PRESSE in Metzingen nicht erreichte – trotz mehrfacher telefonischer und schriftlicher Aufforderungen per E-Mail.

Kein Brandereignis

In seiner Mitteilung erklärt das Unternehmen zunächst die Funktionsweise der Löschanlage. So soll diese eigentlich erst auslösen, wenn die Umgebungstemperatur infolge eines Brandes auf mehr als 95 Grad Celsius ansteigt. „Ein Brand lag jedoch zu keiner Zeit vor“, betont der Spezialchemiehersteller. Wohl aufgrund eines technischen Defekts setzte sich die automatische Brandmelde- und Löschanlage dennoch in Gang und flutete das Untergeschoss des Werkes mit Kohlenstoffdioxid, welches im Brandfall den Luftsauerstoff verdrängen und damit das Feuer ersticken soll. Um das CO 2 aus dem Gebäude herauszupumpen, war anschließend ein umfangreicher Einsatz der Werkfeuerwehr Sika sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Urach und Metzingen notwendig. In den betroffenen Räumlichkeiten befinden sich Rohstofflager und eine Trafostation. „Menschen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden. Eine Gefahr für die Umwelt bestand zu keiner Zeit“, heißt es in dem Schreiben des Unternehmens. Und weiter: „Untersuchungen, die zur Auslösung der Löschanlage geführt haben, sind vor Ort eingeleitet und entsprechende Fachfirmen beauftragt, um die genaue Ursache des Vorfalls zu ermitteln.“

Nachtschicht unterbrochen

Nachdem die Brandmelde- und Löschanlage am Montag kurz vor ein Uhr ausgelöst hatte, war die gesamte Nachtschicht mit 15 Mitarbeitern nach Hause geschickt worden. „Die Mitarbeiter haben in einem anderen Gebäude, 150 Meter von dem betroffenen Objekt entfernt gearbeitet und waren nie in Gefahr“, erklärte Sika-Pressesprecherin Stephanie Schmick auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. In den betroffenen Räumlichkeiten im Untergeschoss hätten sich keine Mitarbeiter aufgehalten.

Die Frühschicht konnte anschließend wieder „ganz normal arbeiten“, so Schmick weiter. Bis dahin hatten die rund 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Metzingen, Bad Urach und von der Werkfeuerwehr Sika ganze Arbeit geleistet und das Kohlenstoffdioxid soweit abgesaugt und verdünnt, dass die Erstickungsgefahr in den Räumen des Untergeschosses gebannt gewesen ist.

