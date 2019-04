Im Vorfeld der gestrigen Kreistagssitzung in der Stadthalle Metzingen, in der es um einen Managementvertrag für die Kreiskliniken Reutlingen ging, demonstrierten Gewerkschaften, Klinikmitarbeiter und politische Parteien (SPD, Grüne und Linke) gegen den geplanten Anfang der Privatisierung der Kliniken. Allerdings nur knapp 100 Teilnehmer waren gekommen, mehr ließen sich an einem Montagnachmittag während der Dienstzeit nicht mobilisieren, bilanzierte Benjamin Stein. Auch Landrat Thomas Reumann erläuterte nochmals seine Sichtweise, wonach die Klinik durch den Managementvertrag zukunftsfähiger werde. Über die Diskussion und die Abstimmung im Kreistag lesen Sie auf Seite 17 dieser Ausgabe.