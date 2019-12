Am Anfang war der Mut. Wie meist, wenn kreative Köpfe den Schritt in ein selbstständiges Berufsleben wagen. Auch Bernhard Uihlein, Geschäftsführer der Dettinger EPflex Feinwerktechnik, tüftelte 1994 in seiner eigenen Garage an den ersten medizintechnischen Metallkomponenten. Aus dem Experiment...